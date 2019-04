Irregularidades e irrespeto denuncian las enfermeras

jueves 11 de abril de 2019 - 12:01 a.m.

De acuerdo con Ana Reyes de Serrano, presidenta de ANEP, al menos 10 procesos disciplinarios se le siguen a enfermeras de la CSS

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) denunció irregularidades que, supuestamente, atentan contra la integridad y reputación de su carrera.

De acuerdo con Ana Reyes de Serrano, presidenta de ANEP, al menos 10 procesos disciplinarios se le siguen a enfermeras que laboran en la Caja de Seguro Social (CSS).

‘Estamos hablando de 10 procesos disciplinarios que están enfocados principalmente a las jefas de los servicios, esta es una forma también que nos llama la atención y pudiéramos pensar que hasta intimidadora. Algunas tienen temor de que, sino sigo la instrucción, entonces nos van a iniciar un proceso, eso no puede pasar, nosotros no podemos estar laborando bajo esta presión, no es justa y no lo vamos a permitir', explicó Reyes de Serrano.

Puso de ejemplo a la jefa del Salón de Operaciones del Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos y que, en un momento, se le avisó que el área se iba a limpiar y que, en esa semana, iba a ser responsable el administrador. Dijo que se hizo el proceso, pero cuando regresó, hizo la revisión y detectó falta de equipos, por lo cual lo comunica a la autoridad para que realice las investigaciones, pero se le inicia es una investigación a ella y la sancionan con días de suspensión y le dicen que tiene que pagar por lo perdido.

La ANEP hace un llamado a las autoridades de la CSS, a que se cumpla con las leyes que amparan la profesión.