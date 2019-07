Investigarán supuesto pago de coimas de Odebrecht por obras aeropuerto

"Hay que investigarlo. Ya se le han dado instrucciones al nuevo gerente" del aeropuerto para que inicie una auditoría, dijo hoy a los periodistas el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo, sobre el supuesto pago de más de 7 millones en coimas para la ampliación de Tocumen.



Los detalles de los pagos ilegales relacionados con esta obra son parte de las nuevas filtraciones sobre los sobornos de Odebrecht del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, a los que tuvo acceso el diario local La Prensa que este miércoles publicó una relación de estas indagaciones.



De acuerdo con esta publicación, de la ampliación de Tocumen, Odebrecht pagó unos 7,2 millones de dólares en coimas en 24 transacciones entre 2014 y 2015.



Esto, dice La Prensa, "pese a que la empresa niega que estos pagos se hicieron para adjudicarse obras, se encontró que parte del pliego de licitación salía de la computadora de uno de sus ejecutivos".



Se trata de la quinta adenda al pliego de condiciones del proyecto publicada en el portal Panamá Compra en 2012 y por la cual hay una denuncia, indicó la actual administración aeroportuaria, señaló el diario.



En este portal hay documentos de la licitación de la nueva terminal de Tocumen "indiciarios de que el acto público fue arreglado a favor de Odebrecht", que le fue adjudicada la obra tras vencer a China Harbour Engineering Company, ofertando 743 millones.



Destacó que esta obra fue la cuarta de diez adjudicadas a la empresa brasileña, de donde, ésta, "sacó más dinero para sobornos, de acuerdo con un análisis de más de 13 mil documentos del Sector de Operaciones Estructuradas (SOE) o departamento de sobornos" de la constructora.



El diario agregó que según las investigaciones los cálculos del pago de sobornos por Odebrecht a funcionarios panameños sobrepasan los 100 millones de dólares.



Además de los sobornos, se identificó la posible desviación de fondos de obras locales, por parte de Odebrecht, destinados al departamento de coimas, a través de la supuesta subcontratación de empresas que facturaban a Odebrecht obras que no habían hecho.



Entre estas figura la Compañía Internacional de Proyectos (Cipsa), que cobró millones por supuestos servicios al aeropuerto de Tocumen y el saneamiento de la bahía, al tiempo que le transfería fondos a Odebrecht, destacó el rotativo.



La Prensa indicó que Odebrecht les aclaró "que la mención de una obra en el Drousys -uno de los sistemas informáticos supuestamente utilizados por la empresa brasileña- no implica que sea en pago por su adjudicación o que los pagos hechos a personas identificadas con un alias sean ilícitos".



Ello, recordó la publicación, a pesar de que Odebrecht admitió en una declaración de culpabilidad que el SOE "funcionó como un departamento de sobornos".



El presidente, Laurentino Cortizo, afirmó el lunes pasado que el escándalo Odebrecht es "imperdonable" y ha hecho un "daño incalculable" a la región y a Panamá, uno de los países donde la trasnacional brasileña confesó haber pagado sobornos para conseguir contratos.



"Lo que hizo Odebrecht (con los sobornos), no solamente a Panamá y a la región, es imperdonable", dijo el mandatario panameño en una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Español.



Cortizo destacó que la trama de sobornos de Odebrecht sigue su proceso en la justicia panameña, con la cual la constructora alcanzó un acuerdo de cooperación "involucrando a todas las personas que fueron parte de todas estas operaciones de corrupción".