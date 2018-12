Investigan suplantación de firmas de difuntos en precandidaturas en Panamá

Más de 3.000 certificados de defunción que se constituyen en prueba fueron entregados a la Fiscalía General Electoral para que desarrolle esta investigación, informó en una declaración pública el Tribunal Electoral de Panamá (TE).



La denuncia por esta situación irregular fue presentada por el jefe de Organización Electoral, Osman Valdés, y el equipo legal del Tribunal Electoral.



Para los comicios generales del próximo 5 de mayo de 2019 la Ley electoral establece que solamente los tres aspirantes independientes con un mayor número de firmas puedan formalizar su candidatura y presentarse como candidatos a la Presidencia del país.



En la actualidad, de la cerca de una veintena de precandidatos por la libre postulación al cargo de presidente, los que encabezan la mayor cantidad de firmas recabadas son la exfiscal general y diputada independiente Ana Matilde Gómez, que está en el primer lugar, seguida por Dimitri Flores y el exdiputado Marco Ameglio.



Gómez dijo hoy a Efe que le parece "muy bien" que se realice esta investigación "porque la ley tiene que funcionar".



"Si el sistema no se fiscaliza, si al sistema no se le aplica la rigurosidad que demanda, cualquier estafa pervierte y vicia el proceso, y de eso no se trata", afirmó Gómez.



"Creo que hay un esfuerzo importante que hemos hecho algunos precandidatos y no está bien que el que no está jugando con las reglas claras, ni cumpliendo la ley, pueda seguir adelante como ciudadano", remarcó la parlamentaria.



En enero de 2019 se dará a conocer oficialmente la cantidad de firmas de respaldo avaladas a cada preaspirante.



La próxima semana se estarían presentando más pruebas por la presunta comisión del mismo delito para otros cargos de elección popular en todo el país, aseguró por su parte el director de Organización Electoral.



El Código Electoral (CE) establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de uno a tres años a quienes "falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten a la persona a quien le corresponda una cédula, con el propósito de producir fraudes electorales", según la información oficial.



El 5 de mayo de 2019 Panamá celebrará elecciones generales para renovar los cargos de elección popular, como los de presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional, diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes y representantes de corregimiento.



Las normas electorales panameñas establecen que solo los tres independientes que recojan más firmas de respaldo podrán formalizar su candidatura y concurrir a los comicios de 2019.