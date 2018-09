Investigan 78 procesos contra representantes de juntas comunales

jueves 20 de septiembre de 2018 - 10:59 a.m.

El magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, declaró que hay unos 78 procesos contra representantes de juntas comunales de diferentes partidos políticos por supuesta lesión patrimonial.

Cigarruista dijo a TVN que la investigación incluye a tesoreros de las juntas comunales, que son los que firman los cheques. Además, expresó que los procesos surgen de las auditorias realizadas por la Contraloría General de la República a las juntas comunales

El magistrado señaló que es su obligación cautelar cuentas y bienes de las personas supuestamente vinculadas. No obstante, si se concluye a la final de las investigaciones que las personas no están vinculadas y no existe lesión patrimonial, cerramos el proceso.

La Contraloría entregó al Ministerio Público el pasado 27 de febrero más de 186 auditorías realizadas a las juntas comunales y municipios por los fondos manejados provenientes de las partidas circuitales de los diputados.

En su momento, el contralor Federico Humbert explicó que los fondos eran asignados a los diputados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego consignados en la junta comunal o municipio de la elección del diputado, a los cuales el MEF identificaba con un código alfanumérico para preservar su identidad.