MP investiga expedientes encontrados en carretera hacia ​Arraiján

miércoles 17 de enero de 2018 - 10:01 a.m.

Contó el conductor que al mirar que los otros autos pasaban por encima del paquete, lo recogió

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación por el delito contra la Administración Pública, a fin de determinar cómo documentos o expedientes relacionados al caso Financial Pacific se encontraban fuera del tribunal de la causa, donde deben permanecer bajo custodia.

El hecho que dio inicio a la investigación se produjo el día 15 de enero, entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m. cuando una persona que viajaba en su vehículo desde Panamá Oeste a la ciudad de Panamá, se percató cuando un motorizado que iba en la misma dirección a la altura de Loma Cová, distrito de Arraiján, observó que al momento de pasar entre los vehículos, la alforja o el maletín trasero de la moto rosó en el lado derecho con uno de los carros en tránsito, y esto produjo que se le cayera el paquete del cual el motorizado no se dio cuenta.

Contó el conductor del vehículo que vio el hecho, que al mirar que los otros autos en marcha pasaban por encima del paquete, lo recogió y cuando al llegar al trabajo revisó el mismo, pudo observar que se trataba de documentos oficiales del Estado y los entregó este martes 16 de enero a la Procuraduría General de la Nación, debido que al mirarlos conoció que se trataba de temas legales oficiales.

Al recibir los documentos el MP se percató que se trata de varios cuadernillos del Juzgado Séptimo de Circuito Penal del Circuito Judicial de Panamá, relacionado al caso Financial Pacific, entre los que se encuentra un Incidente de Controversia promovido por el abogado Nicolás Brea, Incidente de Controversia presentado por la abogada Abril Arosemena; solicitud de Calificación Compleja como de Delincuencia Organizada presentada por la fiscal Séptima Anticorrupción, Leyda Saenz; Cuadernillo contentivo de Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento promovido por el abogado Rogelio Gálvez; Incidente de Competencia de Previo Especial Pronunciamiento presentado por la licenciada Abril Arosemena; Incidente de Controversia presentado por la firma Guevara Legal Bureau.

Luego de presentado el hecho se investiga el delito contra la Administración Pública, a fin de determinar por qué los cuadernillos del expediente se encontraban fuera del tribunal.