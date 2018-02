Mal interpretación de veda se convierte en obstáculo

martes 6 de febrero de 2018 - 12:13 a.m.

El exmagistrado del TE, Erasmo Pinilla, habla luego de 13 meses de silencio

ENTREVISTA

Para el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, el paquete de Reformas Electorales aprobado en abril de 2017 por la Asamblea Nacional, trastoca algunos puntos que hoy se convierten en un obstáculo para los precandidatos y partidos políticos.

Luego de 13 meses de estar en silencio desde su salida de la entidad, Pinilla se refiere a las sanciones interpuestas a los precandidatos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y habla sobre el panorama preelectoral.

¿Qué lectura le da lo aprobado en las reformas electorales?

Lo aprobado fue un gran avance en materia de institucionalidad electoral. El asunto de la institucionalidad es que hay que aplicarla, no solo en el texto de la ley sino en la praxis, lamentablemente en la Asamblea por ponerle ‘salsa' hicieron varias alteraciones que ahora se han dado cuenta que complican la interpretación de la ley.

¿Cómo cuáles alteraciones?

Un ejemplo de esto son los tiempos de las propagandas, se hizo una alteración que ahora no permite una interpretación clara de lo que es propaganda, por que una cosa es la propaganda política y otra es el ejercicio de la política y, cuando no se tiene claro la distinción de la propaganda y el ejercicio legítimo y constitucional de la política, se tiende a confundir y dañar a los precandidatos.

Las sanciones al señor Laurentino Cortizo y Gerardo Solís, ¿son consecuencias de estas alteraciones?

Es el problema de la alteración de lo que es propaganda. El texto original decía que propaganda es lo que se paga en los medios de comunicación, pero como le metieron ‘candela' como se dice, quedó ahora de tal forma que no queda más remedio que interpretarla como ahora se hace. Otra cosa que quedó floja fue el control del ejercicio de la política a través de las instituciones del Estado. Es evidente que hay funcionarios de alto nivel abiertamente haciendo política. El asunto es que la cancha debería estar nivelada para todos.

¿Considera que las sanciones sólo se aplican hacia los opositores?

Se presta para interpretar esto.

Cómo ve el panorama para las elecciones 2019, ¿ve algún ganador?

El panorama político está muy confuso, hay una evidente ausencia de verdadero liderazgo, no del liderazgo prefabricado a través de propagandas pagadas. Pero vuelvo y repito, lo más importante en una campaña política son los controles de la institución electoral hacia el ejercicio de la política que hagan los funcionarios del Estado, por el tema del uso de recursos públicos, esto merece ser visto con lupa.

¿Tienen opciones los independientes?

La candidatura independiente es una novedad que muy pocos países lo practican. Tengo un criterio académico sobre ellos, percibo que los independientes son personas muy egocéntricas que no quieren someter sus criterios a la de un colectivo. Eso de los independientes es como un salto al vacío. Si gana un independiente no tiene estructuras para armar un Gobierno. Yo creo que Ricardo Martinelli fue el presidente más independiente que hemos tenido, porque el partido no tenía más alternativa que obedecer sus órdenes y, si ese es el final, ¿cuál es la ganancia de la reivindicación para el país?

Y lo ocurrido en la Asamblea con la candidatura a magistrada de Ana Lucrecia Tovar y Zuleika Moore, ¿cuál es su opinión?

Creo que los nombramientos se hicieron muy tarde. Pienso además que el que más consulta menos se equivoca como decía el general [Omar] Torrijos y la falta de consulta fue lo que trajo lo que se armó en la Asamblea. Ellos apostaban que, como siempre, los votos se conseguirían y el resultado fue que el momento político cambió, y cambió, porque estamos en tiempo preelectoral y los partidos apuestan a las elecciones de 2019. Todo fue una cadena de errores.

¿El presidente de la República dijo que no va a haber consultas?

Ellos pueden hacerlo, la ley no obliga ni al presidente Varela ni a la Asamblea Nacional a hacer consultas, lo sensato es que, vuelvo y te digo, el que más consulta, menos se equivoca, pero si no quieren, iremos como el libro de Gabriel García Marquez, en una crónica de una muerte anunciada.