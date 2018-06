Instituto de Salud Mental vive la pasión del Mundial

jueves 14 de junio de 2018 - 10:16 a.m.

Nadie se escapa de esta fiesta deportiva que une a todo el mundo

La mañana de este jueves 14 de junio arrancó en Mundial de Rusia y millones de personas se dispusieron a ver el partido inaugural del equipo anfitrión versus Arabia Saudí.

Entre los espectadores está los pacientes y funcionarios del Instituto de Salud Mental, quienes vestido con el suéter de la Selección Nacional se sentaron frente a la tv a apoyar a sus respectivos equipos favoritos.

La bandera de Panamá, y el color rojo sobresalieron por cualquier rincón donde se quisiera apreciar la escena.

La familia de 260 trabajadores y hasta 100 pacientes que conforman esta institución, olvidaron el estrés, el ajetreo y el cansancio diario por unos minutos para disfrutar de la fiebre mundialista.

No es vagancia ni pérdida de tiempo

El fútbol puede tener importantes efectos en la salud mental, ya que despierta intensas emociones, remueve la autoestima y promueve relaciones de amistad y compañerismo.

El Siglo estuvo en el sitio para compartir con ellos, los trabajadores procuraron reservar la identidad de los pacientes.

Los especialistas recomiendan que, para tener un mundial en salud, los pacientes deben tomar sus medicamentos diarios, no tome bebidas que tengan cafeína, duerma bien, no coma alimentos con mucha grasa, no consuma alcohol.

Como dato curioso, científicos han concluido que los fanáticos sufren y celebran con las victorias y derrotas, se benefician porque desarrollan un sentimiento de que pertenecen a un grupo y de que se conectan con otros.

Así es que ¡ya sabe! Un partido del mundial de fútbol puede ser la excusa perfecta para reunirse con amigos, tomar algo, comer y compartir un buen rato, aunque el equipo sufra una derrota, pero cultivará la salud mental.

