Instalarán sistema de tuberías para planta secadora de cebolla

lunes 16 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

La planta secadora cuenta con un edificio para albergar la maquinaria.

Obra. Más de tres comunidades del distrito de Natá podrán contar con el servicio de agua potable, pues el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Coclé, iniciará la colocación de un sistema de tuberías que llevará el agua potable a la planta secadora de cebolla que se encuentra en El Cortezo de Natá, la cual fue entregada hace unos años por el gobierno anterior, pero sin luz ni agua potable.

Juan Domínguez, director regional del MIDA, explicó que realizaron una inspección a la planta secadora que es un proyecto anhelado por los cebolleros, pero no se ha podido utilizar. El proyecto de construcción tiene un costo de más $2.6 millones, cuya orden de proceder se dio el 18 de noviembre del 2014 y se entregó hace casi 2 años, pero los cebolleros no lo han podido utilizar, lo que les ha producido muchas pérdidas en sus productos por no tener donde guardarlos.

La planta secadora cuenta con un edificio para albergar la maquinaria y equipo de secado y almacenamiento de cebolla, pero se debe adquirir la maquinaria, equipo necesario y un pozo para el suministro de agua potable.