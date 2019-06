Insectos necesitan de empatía humana para mitigar su disminución poblacional

viernes 28 de junio de 2019 - 6:14 p.m.

En esta investigación presentan acciones inmediatas basadas en la ciencia para mitigar la disminución de los insectos.

Las personas deben fomentar la empatía hacia todos los insectos, similar a la que se ha demostrado con las abejas y mariposas, y generar acciones comunitarias para proteger a estas especies, urgió este jueves un estudio divulgado por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Ciudad de Panamá.



Los entomólogos Yves Basset del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) y Greg Lamarre de la Universidad de Bohemia del Sur (República Checa) publicaron su estudio en la revista Science.



La reseña del STRI sobre el estudio señala que ambientalistas alemanes recolectaron 1,75 millones de firmas para una ley con miras a "salvar a las abejas" que requiere una transición inmediata hacia la agricultura orgánica.



Pero Basset y Lamarre consideran que para crear ecosistemas saludables en todo el mundo, las personas tendrán que tomar medidas similares basadas en la empatía hacia los insectos, y no solo por las abejas y mariposas.



"Lo que es nuevo es el claro llamado a presentar nuestra investigación de manera que todos puedan entenderla porque las comunidades necesitan información específica para justificar las iniciativas políticas locales", opinó Basset.



Basset coordina un proyecto para monitorear insectos en nueve países como parte de la investigación del programa ForestGEO del Smithsonian, indicó la entidad científica.



De acuerdo con Basset, "se necesita una legislación específica para preservar la increíble variedad de insectos en el mundo y los servicios críticos que brindan, al detener la destrucción de hábitats naturales, limitar la construcción de caminos en parques y reservas y producir alimentos sin el uso de pesticidas".



Aclaró en ese sentido que "conservar insectos no es lo mismo que conservar grandes mamíferos o ranas raras. No puedes mantener a millones de insectos en un zoológico".



El STRI recordó que un artículo reciente en Entomology Today sugiere que los programas exitosos para salvar insectos tienen un objetivo claro y simple, y una audiencia elegida estratégicamente.



Esta publicación destaca que al centrarse en las abejas y las mariposas, además de otros insectos hermosos y familiares, es posible promulgar leyes para proteger el hábitat de especies menos conocidas, menos atractivas, pero igualmente importantes.



A pesar de esto, revela que persisten "enormes lagunas" en la información sobre el comportamiento de diferentes especies de insectos, de manera especial en los trópicos, incluso en áreas templadas.



Para Basset, "es casi inútil pesar insectos recolectados en un área y decir que las comunidades de insectos están aumentando o disminuyendo".



Dijo que se requiere información "mucho más específica", pero "es costoso y también nos obstaculiza el esfuerzo que se necesita para identificar la especie, especialmente en los trópicos".



Explicó que lo que hacen ahora en sus investigaciones es agrupar insectos por su función principal: polinizadores, des-componedores, depredadores de otras especies de insectos, para determinar cómo se está desempeñando cada grupo en un área específica del mundo.



Basset publicó un artículo en 2017 en el que señala que cuando las personas se refieren a la disminución global de insectos, "hay información muy limitada de los trópicos, donde vive la mayoría de las especies de insectos".



Gran parte de los datos provienen de reservas lejos del uso de pesticidas y la destrucción del hábitat. El artículo de Basset pide por ello más investigación sobre insectos tropicales.



Para Basset, la Isla Barro Colorado, estación de investigación del STRI en el bosque tropical de Panamá, "tiene solamente unos 15 kilómetros cuadrados y hay más de 600 especies de mariposas".



"Sólo podemos decirle si unas 100 de ellas están disminuyendo. Para el resto, simplemente no tenemos datos", afirmó el científico.