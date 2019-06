Va a iniciar un periodo de recuperación de la economía en septiembre Adolfo Quintero

lunes 17 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

Adolfo Quintero confía en que los ingresos del turismo, la minería y el Canal ayudarán a sanar las finanzas públicas

¿Qué tan grave es el hueco financiero que identificaron los economistas en las finanzas públicas? ¿Cómo subsanarlo con un gobierno que quiere hacer de todo pero no tiene la plata para hacerlo? El economista Adolfo Quintero nos pone en perspectiva el comportamiento de la economía para los próximos meses. No todas son malas noticias, a su entender, para los meses de septiembre y octubre empezaremos a ver más movimiento en sectores que están deprimidos, como las ventas al detal. Confía en que el gobierno verá las bonanzas de la exportación de cobre y los ingresos del Canal.

¿Cómo subsanamos ese hueco financiero, y de qué monto es?

Hasta el presente estamos hablando de un incremento del hueco financiero de un 15%. El estimado es de $1.6 billones.

Eso corresponde al aporte del Canal en un año...

Si.

La idea de un nuevo impuesto, subir el ITBMS, o buscar alguna forma para nutrir las arcas del Estado con un impuesto nuevo, ¿cómo la evalúa?

El país requiere el apoyo de todos los sectores, un impuesto o establecer uno nuevo, conlleva a que la inversión se contraiga y las operaciones también. Lo que necesita el país es apoyo para los sectores económicos, y también para el sector privado. Es preferible ponernos de acuerdo y evitar un impuesto. Poner un impuesto es ponerle trabas al crecimiento de nuestra economía en estos momentos. Amén de decir, que la Dirección General de Ingresos tiene los datos de los contribuyentes para pedirles que se acerquen para llegar a acuerdos. Es lo que requiere en este momento el país y no la entrada de un nuevo impuesto.

¿Por qué surge este hoyo negro en las finanzas?

Hay una realidad, se ejecutaron gastos, hubo compromisos y los ingresos esperados no fueron reales.

¿Qué debemos hacer para enmendar ese déficit?

Hay varias alternativas. La primera es hacer el análisis de los recursos disponibles y establecer prioridades en los gastos. Dos, el sector privado panameño está esperando saber cuál va a ser la política del próximo gobierno y en función de ella va a analizar aumentar la inversión. Aumentando la inversión del sector privado se genera mayores ingresos. En el segundo semestre de este año inician las operaciones de producción y exportación de la mina de cobre y eso va a generar ingreso al país. A eso hay la necesidad de renegociar la deuda pública, no hay manera de escaparse de eso?

¿Como de cuánto?

A nuestro entender va a iniciar un periodo de recuperación de la economía este año, específicamente en el segundo semestre. Entre septiembre y diciembre.

¿En cuánto se calcula el aporte de la mina Minera Panamá?

Va a depender de la dinámica que ella tenga. Estamos hablando de una posibilidad de incrementar el Producto Interno Bruto en dos unidades porcentuales y eso va a ser significativo, de igual manera la generación de empleo directo e indirecto.

¿Cuál será el comportamiento de la economía este año?

El sector privado, en la construcción hay una sobre oferta en estos momentos. Eso conlleva a reunirse los sectores vinculados que incluyen promotores, constructores, sistema bancario. Tenemos que sentarnos como país. Pensar que se va a solucionar por la libre no será suficiente.

¿Hay plata para cubrir los compromisos de deuda?

Esto va a depender de cómo se encuentren las arcas del Estado el 30 de junio. El otro punto que quiero destacar es, si los panameños nos ponemos de acuerdo basados en la experiencia que tuvimos en el gobierno de Torrijos, este país va avanzar. Ya tenemos elementos externos, como lo es la ampliación del Canal, la explotación minera y el elemento interno que hay que explotar es la construcción. Hay un déficit de más de 25 mil viviendas para la clase media y para el trabajador común y corriente. Es un sector del mercado que hay que atacar. Entonces es una actividad que dinamiza el empleo, con buenos salarios, y eso aumenta la demanda efectiva en el país. Pero eso requiere llamar a las fuerzas y buscar la mejor alternativa para el país.

¿Por qué cree usted que no se han revelado en su totalidad las finanzas públicas?

Históricamente ha habido una situación de desfase de información. Al final ellos dirán que tienen responsabilidad hasta el 30 de junio y se liberan de esto.

Entonces ¿no son efectivas las reuniones de transición?

Ya reflejaron una información. Oficialmente sabemos que hay un déficit enorme. Que ese déficit se ha incrementado en casi 100%, eso te indica a tí que la situación va a ser caótica. Y para lo que resta del segundo trimestre no va a ser mejor, será peor.

¿Cuándo veremos entonces una mejora en la economía?

Nosotros hemos estimado que para octubre y noviembre veremos mejores perspectivas.

Uno de los sectores más golpeados es la venta al detal, ¿qué se puede esperar para este segmento?

Ese es uno de los elementos que hay que dinamizar. Como tenemos una economía interna baja, o pequeña hay que dinamizar el turismo. Pero lo que no se hizo en cinco años no lo esperes hacer en 15 días. Ya hay disponibilidad de fuentes de recursos y hay que implementar la creatividad. Hay que rescatar los planes maestros, con el de turismo se pudo rescatar este sector. Con el turismo no solamente se van a beneficiar los centros comerciales, sino el pequeño empresario. Todo esto dinamiza la economía, esto genera empleo y por ende aumenta el efectivo en las familias y la economía interna comienza a dinamizarse. Amen de decir, que aportes importantes va a tener la economía externa. Todos estos elementos conllevarán a que la economía en corto periodo de tiempo, seis a ocho meses, pudiera estar recuperándose.

¿Qué debe hacer el gobierno entrante en la situación actual?

Pero hay dos alternativas. Hay dinero disponible del año fiscal 2019 que no se ha ejecutado. El otro aspecto es que tenemos unas cuentas por pagar a proveedores, y tenemos un saldo en caja y banco en el Estado. Tenemos que buscar los mecanismos de acuerdo con los organismos internacionales para usar parte de ese saldo de caja y banco para los pasivos de cuentas por pagar a proveedores.

