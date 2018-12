Informe de la invasión no estará listo para abril 2019

La Comisión 20 de Diciembre presentó ayer la quinta sesión informativa

CONMEMORACIÓN

Recordar los hechos de la invasión de los Estados Unidos a Panamá para muchos es sinónimo de indignación, enojo, coraje y tristeza, porque personas inocentes fallecieron.

Isidro Alveo sufre hoy la pérdida de Fernando Rivera, quien aunque no fue su papá biológico, dice que lo crió desde que tenía un año de vida. Recuerda que aquel 20 de diciembre de 1989 se encontraba solo en su cuarto, por lo que tuvo que refugiarse de las balas, pero su papá no corrió con la misma suerte, pues fue impactado por los disparos que, al día de hoy, no tienen una tumba a donde llevarles flores, porque aquella vez su cuerpo se quemó y desapareció.

Relató que ‘yo vivía solo en mi cuarto en El Chorrillo, pero a las 11:30 de la noche escucho gente corriendo y gritando salgan huyendo que viene la invasión norteamericana, me asomé al balcón, abrí mi puerta y solo veía a la gente corriendo, pero 10 minutos después los tiroteos cuando invadieron el Cuartel Central, que sonó la bomba, se fue la luz y quedó oscuro, se fue todo, las fuentes de agua se rompieron todas, se escuchaban llantos, lamentos'.

Recordó que ‘yo vi tirado a mi papá en el piso, rompí en llanto, lo tapé, le puse una sabana encima, pensando que cuando se calmaba la situación darle cristiana sepultura, pero nunca lo pudimos sepultar, porque se quemó y no lo encontramos más'.

Al pasar casi treinta años de esta tragedia, no se tienen cifras exactas de cuántas víctimas fueron realmente. Ayer la Comisión 20 de Diciembre de 1989, presentó la quinta sesión informativa abierta al público en general y Juan Planells, quien la preside, dijo que ‘estamos obligados a presentar el informe final en abril de 2019, sin embargo tuvimos un retraso en la entrega de los fondos, de modo que solicitamos una extensión para poder continuar este trabajo'. Explicó que es un año adicional lo que solicitan, por lo que sería hasta abril de 2020 que el reporte estaría listo.

Agregó que ‘no ha sido fácil conseguir toda la información, porque han pasado casi 30 años y se han destruido muchos archivos y han muertos muchos testigos'. La comisión trabaja sobre un registró único de las víctimas, entonces eso se arma, por lo que hasta ahora tienen 240 casos y siguen en las listas.