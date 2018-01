Independientes siguen en la recolecta de firmas

domingo 7 de enero de 2018 - 12:13 a.m.

En el TE, 22 personas se han postulado para candidatos a la presidencia 2019.

COMICIOS

En tres meses la lista de aspirantes independientes que deseen ser candidatos oficiales a la silla presidencial aumentó, al igual que la cantidad de mujeres que se han atrevido a participar en esta contienda electoral.

Para septiembre de 2017, el Tribunal Electoral (TE) mantenía contabilizados a 15 precandidatos por la libre postulación, quienes estaban registrados en el organismo electoral, pero a la fecha ya son 22 los postulados que no pertenecen a ningún partido político.

De acuerdo con el director Nacional de Organización Electoral del TE, Osman Valdés los 22 aspirantes se encuentran en el proceso de recolección de las 18 mil 542 firmas que deben entregar hasta diciembre de este año. La cifra corresponde al 1% de los votos emitidos para el cargo en la pasada elección.

De los aspirantes, 19 son hombres y hay solo tres mujeres.

Idalia Martínez, una de las precandidatas, aseguró que intenta ser aspirante independiente debido a que los candidatos y partidos tradicionales no han logrado darle una respuesta contundente a los problemas que enfrenta el país.

Destacó que, en poco tiempo de haberse postulado como precandidata independiente, fue víctima de persecusión política de parte del Gobierno actual, al ser detenida durante una manifestación.

Martínez dijo que la recolección de firmas va viento en popa y que aunque no puede revelar cuántas lleva, será el TE que en 11 meses (diciembre de 2018) dé la cifra oficial de la cantidad de rúbricas que obtenga.

Afirmó que se siente orgullosa de ser una de las tres mujeres independientes que desean la silla presidencial y que con esto desea ser un ejemplo para que otras mujeres continúen empoderándose.

Ernesto Cedeño, uno de los aspirantes, dijo que ha sido muy difícil este proceso debido a que no posee los recursos económicos suficientes, pero que no pretende afiliarse a ningún partido político ni tampoco aceptará apoyo de ningún empresario acaudalado.

‘Yo me mantengo firme en mi posición, no tengo ni dos millones de dólares como algunos afirman tener, pero seguiré buscando firmas con mi equipo y con las dificultades que corresponden', dijo. Señaló que, por estrategia, todavía no revelará cuántas firmas lleva recolectadas.

Al ser consultado si algún candidato ha alcanzado esta cifra, Cedeño contestó dijo que ninguno ha entregado el libro de firmas con la cantidad estipulada.

El preaspirante explicó que, una vez concluya el periodo de recolección de firmas, el TE deberá realizar una depuración, contabilizar las firmas y escoger a los tres precandidatos con mayor cantidad de firmas recogidas para que sean los aspirantes oficiales.

Solo con la resolución que le otorgue el TE la persona será catalogada como candidato y podrá realizar su postulación, aseguró.

Los precandidatos tendrán desde el 3 de diciembre de 2018 hasta el 3 de enero de 2019 para postular sus candidaturas. Luego de pasadas estas fechas, se cerrará el proceso de postulación.

FECHA 5 de mayo de 2019 se realizarán las elecciones generales del país.