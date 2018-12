Independientes ganadores devengarían dos ingresos

lunes 17 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

Elecciones. Los candidatos por la libre postulación que logren ganar uno de los 861 cargos de elección popular, tendrán derecho por ley a cobrar un pago trimestral, según dictamina un cálculo del Tribunal Electoral (TE). Elmer Ortega, subdirector de Financiamiento Político del Tribunal Electoral (TE) explicó que el artículo 193 del Código Electoral establece que el financiamiento poselectoral a los de libre postulación se ofrece en función de los votos válidos que obtuvieron en las elecciones 2019.

‘Este financiamiento se les da por cinco años. Ejemplo, si en el cálculo le sale que un candidato independiente electo, le corresponden $10 mil, eso se le divide en 5 años y se le entrega en cada trimestre. Es para todos los cargos y ese cálculo es en función para los votos válidos que reciben. Esto es basado en las nuevas reglas electorales', explicó el subjefe de Financiamiento.

Esto quiere decir que un independiente triunfador en el 2019, ganaría no solo por la envestidura por la que logre salir (alcalde, diputado, representante, concejal o presidente) sino por ser de libre postulación.

José Santamaría de la asociación ‘Independientes por Panamá', indicó que están condicionados a ganar, de lo contrario no se recibe, en cambio ‘los partidos reciben un poselectoral por ser solamente colectivo y este dinero no lo usen para comprar cosas personales, es recurso que se utiliza para hacer gestiones de capacitación e información de la sociedad, eso no es para llenar su bolsillo', señaló Santamaría, mientras que, afirmo que deben entregar un informe trimestral de qué hacen con el dinero.