‘Soy más independiente que cualquiera'

domingo 23 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

El político, quien está en tercer lugar de los candidatos a la Presidencia con más firmas de respaldo

CANDIDATO

Marco Ameglio, quien por más de 30 años militó en el partido Panameñista y hoy por hoy aspira a ser presidente de la República por la libre postulación, manifestó que es más independiente que cualquier otra persona, para responder con esto a las críticas que algunos le hacen luego de haber renunciado al colectivo para correr como independiente. ‘Por supuesto, están equivocados si piensan que por haber estado en un colectivo me resta independencia, criterio y derecho a tener conciencia', aseguró.

‘Nuestro plan consiste en aumentar la vigilancia en nuestras calles, no solo con tecnología y equipo sino con infantería en policía. Yo hablo de una guerra por que el crimen nos ha declarado la guerra a los panameños y debemos aceptarla y combatirla. El delito no puede ganar el control de las calles de nuestro país. Para tal fin necesitamos infantería. Ahora mismo la cantidad de policías no compensa, necesitamos reclutar más de 2,000 policías más al año', indicó. Por otro lado, advirtió que él será el nuevo presidente ‘Marco Rifle'.

‘En Panamá tuvimos un presidente llamado ‘Marco Rifle' y, porqué le decían así porque mando a los policías a matar si tenía que defender al pueblo. Si los delincuentes que están en la calle saben que el delito no paga y que hay certeza de castigo y que van a dispararles, yo creo que la situación cambiaría. Yo soy el nuevo ‘Marco Metralla”, reiteró.

¿Cuál es su postura con relación a la Constituyente? ¿Se debe convocar al principio o al final de un gobierno?

No se debe convocar ni al principio ni al final, es inconveniente e irresponsable. Panamá necesita urgentemente una Constitución nueva, tenemos que corregir los poderes desmedidos del Órgano Ejecutivo, la desmedida corrupción que tiene de la Asamblea con funciones que no le corresponden y una justicia que no tiene nada de independiente. Pero eso no lo va a resolver una Constituyente, porque es más pregunta que respuestas, es una trampa. Sobretodo, llamar a una constituyente implica poner en peligro de lo único que sostiene la economía del país, el Canal de Panamá. Convocar una constituyente significaría suspender la vigencia del título que está en la Constitución actual. No podemos convocar una constituyente para corregir temas que pueden solucionarse de otra forma como el diálogo, la concertación.

¿Cuál es su postura del matrimonio igualitario?

Resp. Esto me parece como si me preguntaras sobre qué pienso del matrimonio entre una hormiga y un elefante. Tenemos que creer en la familia, tenemos que entender que la familia es sagrada y nada la puede sustituir y el origen de la familia es el amor y el matrimonio que da vida. Yo me pregunto que si confiáramos que si los gay se casaran y los ponemos en una isla y volvemos en 100 años, cuántos habrían habitado ahí… No habría vida. La humanidad creció por el amor de un hombre y una mujer. Y no soy homofóbico. Yo me pregunto quién anda detrás de esto, quién está tratando de imponer el debate de esto, cuando hay otros problemas en el país y nos van a imponer una institución internacional, cuando esto es antibiológico, es antinatural, antiprincipio y, lo siento, no va conmigo esto.

¿Cómo ha hecho para recolectar tantas firmas en poco tiempo?

Resp. Con organización. Yo, a los 57 años, no llegué improvisado. Para sacar y enfrentar al monstruo tenemos que estar organizados. Cuando me propuse entrar a esto, yo no lo hice filosóficamente, sin currículo, sin experiencia, esto lo hicimos con estructuras y apoyo de la gente. Nosotros tenemos un grupo de personas con capacidad y dinámica que apoyen la propuesta. Hemos estado divulgando nuestras propuestas, y eso hace que la gente nos siga.

Como presidente de la República, ¿cómo haría para mejorar la educación?

Resp. Tenemos un problema con el sistema educativo, este es un tema delicado. Cuando se tiene un sistema educando generaciones, que los va a poner en las calles con el mismo conocimiento de un tiempo totalmente distinto al actual, tenemos un problema porque entonces estos no van a hacer competidores, la juventud es el futuro, y si no los preparamos bien, entonces el futuro del país está en riesgo, se verá afectado. No podemos hablar del futuro, sino no hablamos de educación. Hay que cambiar el sistema por uno de competencia y talentos, bachilleres agropecuarios y de turismo dependiendo de la zona donde se cree la actividad. Eliminar materias, que en la práctica no tienen nada que ver, y concentrarse en áreas donde les permita ser mejor, esa es la educación que necesitamos, una de competencia que depende de la competitividad del sector. Hay que integrar a los educadores para que se adapten y que se actualicen y sean evaluados.

¿Cómo califica la gestión del presidente Varela? Buena, mala, deficiente.

Resp. Muy simple, mala, quisiera poder decir otra cosa, pero no.

¿Considera que hay justicia selectiva en el país? Si, no, tal vez.

Absolutamente sí, y es lamentable.

¿Mantiene diferencias con el candidato independiente Ricardo Lombana? Si, no, tal vez.

Rep. Yo ninguna.

¿Si un candidato de partido político le pide que se una a su fórmula como vicepresidente, usted aceptaría? Si, no, tal vez.

Rep. No, porque eso sería dispararme en el pie.