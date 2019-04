‘Ser independiente no es una corriente es una actitud'

domingo 21 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

José Santamaría, quien era independiente y ahora fue postulado por el Partido Popular para diputado, dice que impulsará proyectos de emprendimiento y transparencia

El chiricano José Santamaría, uno de los candidatos que levantó la bandera de la campaña por la ‘No a la reelección' y de los que más peleó por los derechos de los aspirantes por la libre postulación, hoy busca convertirse en diputado del circuito 4-1 (David-Chiriquí), luego que fuera postulado por el Partido Popular (PP).

Santamaría advierte que, de ganar, presentará, en aras de la trasparencia, al inicio y al final de su gestión como diputado su declaración de bienes patrimoniales y las publicaré.

Usted es uno de los que apoyó en su momento la campaña de la ‘No a la reelección...' ¿Esto le ayudará a ganar una curul?

No solo respaldo la campaña de ‘No a la reelección', pues esta parte de mi propuesta. La campaña en si no asegura que nadie gane una curul. Son las actitudes de esos mismos políticos añejos, los que me están facilitando todo.

¿Qué tipo de proyectos tiene para impulsar de ganar?

Respaldo una nueva Constitución, tenemos proyectos elaborados en conjunto como equipo de ciudadanos en materia de: emprendimiento, transparencia, participación ciudadana, protección al ambiente, seguridad, así como para el sector agro tan golpeado por los últimos gobiernos, pero principalmente la revisión de los tratados, de manera más específica los que el actual Gobierno está pactando con China, temo que se repita lo ocurrido con los tratados Hay-Bunau Varilla.

¿Haría uso de planillas dentro de su gestión?

Si, pero dentro de lo estrictamente necesario, siempre y cuando lo pueda sustentar y publicar.

¿Cuál es la mayor desventaja que tiene?

Lograr convencer a un sector de la sociedad que, está acostumbrado a votar por figuras que le dan algo a cambio de su voto, o porque ‘son amigos' y si gana le dará algo cambio (clientelismo).

Usted antes era independiente, ahora resulta que está postulado por el Partido Popular... ¿Cómo ocurrió esto?

Ser independiente no es una corriente de pensamiento como la Escuela Mercantilista o la Escuela Marxista. El ser independiente se manifiesta, en como actúas y piensas, que no sigues a las masas como las manadas. Dentro de un partido político hay independientes (y muchos) son aquellas personas que no están de acuerdo con lo que se hace y estas personas son los que, generalmente, producen los cambios en todas las esferas. Ves, ser independiente es una actitud. El Partido Popular me llamó para que fuera uno de sus candidatos, evaluaron cómo me he desenvuelto en mi vida y, particularmente, desde 2013 como miembro activo dentro de la sociedad civil.

¿Por qué por el Partido Popular y no por otro colectivo?

La razón es que participé activamente en la cruzada civilista en mi barrio de Doleguita. Eso define mi posición con respecto a la libertad y la justicia. La historia y trayectoria del Partido Popular, lo diferencia del resto de los partidos políticos, no me condicionaron nada, tanto así que ni siquiera me solicitaron que me inscribiera en el partido. Los otros colectivos tienen una carga negativa muy grande.

¿Quién es su candidato a presidente?

Me acojo al carácter secreto del voto. Lo que sí puedo adelantar es que es una persona íntegra, quien deseo cumpla las expectativas de los panameños que honre la confianza que depositaremos en él y reconocer que personas lo acompañan, asesoran e influyen en sus decisiones.

¿Respaldaría una ley que abra el paréntesis para la unión de personas del mismo sexo?

Considero que como ciudadanos el Estado debe definir a estas parejas un estatus legal como por ejemplo se le define en Chile: Unión civil y Suiza: como Pacto de Convivencia, ya que es una realidad que este tipo de relación en Panamá ocurre. Con respecto a que se le denomine matrimonio a este tipo de unión, gran parte de la sociedad no lo ve con buenos ojos ya que el matrimonio es entre parejas heterosexuales, siendo la costumbre una fuente del derecho entonces debe ser respetada la sociedad de estos temas hemos coincidido con el doctor Francisco ‘Paco' Carreira.

¿Sigue siendo independiente?

Por supuesto que sí, recuerda que ser independiente es una actitud.

¿Cómo se elimina el clientelismo?

Con cultura, educación y pensamiento crítico, el cambio se hace desde dentro.

Acepté la postulación en el PP porque participé activamente en la cruzada civilista en Doleguita. Esto define mi posición con respecto a la libertad y la justicia nacional'.