Incluirán un glosario de ofensas en ley migratoria de Zulay

miércoles 31 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

La diputada advirtió que pedirán que anexen al proyecto, 50 artículos más

Cerca de 50 artículos nuevos podrían entrar en el proyecto de ley de regulación migratoria, prohijado ayer por la Comisión de Gobierno, cuando se abra el periodo de consultas; por lo menos, así lo advirtió su proponente y vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Zulay Rodríguez.

La parlamentaria advirtió que ha recolectado muchas ideas de ciudadanos, que le han hecho llegar a través de las redes sociales. ‘El proyecto no está escrito en piedra y puede ser mejorado y ampliado, yo puse 16 artículos, pero quiero meter más porque la lucha es en el primer debate', manifestó Rodríguez y advirtió además que son bastante fuertes los nuevos artículos.

‘Regulaciones a todos los que son delincuentes, con antecedentes legales, que no tienen solvencia económica, los que no estén contribuyendo', dijo la diputada del PRD, quien agregó que el punto más delicado será la inclusión de un glosario de lo que serían las ofensas que serán sancionadas, ya sean contra el país o que se ponga en peligro la seguridad y la dignidad del panameño.

‘Yo tengo mis propuestas y me imagino que hay asociaciones que tienen las suyas, sabemos que hay un relajo con la calidad de refugiado, pues hay quienes dicen que lo son y se amparan con el estatus', aseguró.

El dirigente de la Asociación de Residentes Naturalizados (Arena), Rafael Rodríguez, indicó que están de acuerdo con que se regule la entrada de los extranjeros que vienen a delinquir, pues ‘la seguridad del panameño es lo más importante', sin embargo, sostuvo que estarán vigilantes de los artículos nuevos, ‘pedimos un panel amplio con todos los actores que guardan relación con los extranjeros'.

En cuanto al glosario, Rodríguez advirtió que en los últimos días han habido ofensas de panameños contra extranjeros que quizás no tienen nada que ver con los enfrentamientos. ‘Tenemos que ver también cuáles serán las sanciones que se les va a poner al panameño cuando ofenden drásticamente a un extranjero. La Constitución establece que no hay fueros y privilegios y que somos iguales ante la ley, así que si van hacer una ley, no puede beneficiar solo al nacional', dijo.