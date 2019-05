‘Es inadmisible que los gobernantes se burlen del pueblo'

martes 14 de mayo de 2019 - 12:13 a.m.

José Gabriel Carrizo, vicepresidente electo, aseguró que harán una transición en paz

José Gabriel Carrizo, de 35 años, se ha convertido en el vicepresidente de la República más joven de la historia de Panamá y advierte que, tras la toma de posesión del presidente, Laurentino ‘Nito' Cortizo, el 1 de julio, empezará a reconciliar a la ciudadanía.

Cómo lo hará, ‘haciendo creer que podemos lograr cosas importantes. Hay que devolverle la confianza al pueblo y recuperar ese espíritu de que vienen mejores días y así Panamá retornará a un sendero de inversión, de tranquilidad que genera oportunidad'.

Carrizo está convencido que quizás algunos de los resultados no se verán a corto plazo, como la educación, pero será un tema que le dará tranquilidad a la población, de que nuestra educación será de primer mundo.

‘Nito también es la bisagra que dará relevo a la nueva generación, una generación que tiene ansias de hacer las cosas diferentes para mejorar y que compartimos que, en la medida en que los partidos se fortalezcan y entren en un sistema de reestructuración, vamos a salvaguardar las cosas', dijo.

El abogado dijo que lo planteado en campaña, ‘además de tener una administración responsable', es buscar la manera de que en los primeros 100 días se puedan cancelar las deudas a los proveedores ‘porque eso tiene un efecto multiplicador'.

Para el perredista la plata en Panamá está mal utilizada, ‘se ha triplicado la deuda pública en los últimos dos gobiernos y tenemos un equipo preparado para sanear las finanzas públicas y manejarlas de manera transparente'.

Por lo que, el panameño debe tener acceso a las cuentas del Estado de manera transparente, por lo que no puede esperar más.

‘Cuando se empiezan a sanear más instituciones, si hay voluntad y un equipo capacitado de las finanzas, no hay ninguna duda de que se puedan pagar las deudas. Debemos dejar atrás los temas de revanchas y odios, debemos preocuparnos de que lo que se promete se cumpla, de saber si los viajes al extranjero cumplen su cometido, si se desvían los fondos y a través de la priorización de proyectos a través de un instituto de planificación para el desarrollo o secretaría nacional para el desarrollo', explicó.

Carrizo advirtió además que marcaremos los lineamientos a todos los ministros de Estado ‘todos tienen que estar alineados al propósito del presidente. El único jefe de los ministros es la bandera del país y deben estar alineados'.

Advierte que el presidente Cortizo elegirá ministros que conozcan las desigualdades. ‘No podemos seguir más con lo mismo. Yo tengo 35 años, una vida por delante, no voy a empeñar mi apellido y mi nombre sino creía en esto. Completamente me identifico con el propósito que Nito tiene. A él no lo seducen grandes cosas, no lo seducen los yates, los aviones, la plata, ni tampoco se deja seducir por la revancha o la venganza', aseguró.

A mes y medio de tomar posesión, el nuevo gobierno PRD, cuenta su vicepresidente, que han recibido llamadas de personas que apoyaron a otros candidatos poniéndose a disposición de Nito.

El vicepresidente electo lanzó, por otro, lado un mensaje muy claro a los oligopolios que rigen algunos mercados: ‘Vamos a romper la mafia, el ministro que designe el presidente será una persona que tenga carácter. Lo primero es hablar las cosas de frente y no a sus espaldas, con transparencia. Eso tiene que romperse porque tenemos que crecer como país, no se trata de una empresa o de otra, sino los intereses nacionales'.

Qué mensaje le llegó al celular que puso esa cara?

‘Ese día estaban pasando muchas cosas y nosotros estábamos monitoreando todo. Yo estaba en una reunión, luego me fui a casa de Nito y después nos notificaron que los magistrados iban a llamar. Cuando Nito logra hablar con los magistrados, el teléfono mío empezó a recibir felicitaciones de más mil personas, y eso fue una entrada de muchos mensajes al mismo tiempo, y yo lo vi que estaba pitando y lo que hice fue voltearlo para que no hubiera distracción cuando el presidente estaba hablando. Eso llamó más la atención que otra cosa. Yo creo que lo que se ha hecho de eso es parte de la democracia. Sino te gusta el calor del horno no entres a la cocina, pero nada de esto nos va a distraer de nuestro verdadero propósito'.