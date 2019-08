Impulsarán centro visitantes en el Camino de Cruces

viernes 16 de agosto de 2019 - 12:13 a.m.

En el gabinete turístico también se estudia la rehabilitación de la carretera para subir al volcán Barú

La rehabilitación de la ruta transístmica (Camino de Cruces) y los sitios de patrimonio histórico, la estimulación del sector gastronómico y la promoción a través de plataformas cibernéticas de las áreas turísticas de Panamá, fueron parte de los puntos tratados en el tercer gabinete turístico, realizado ayer en Panamá Viejo.

Propuestas

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen, entregó un paquete de propuestas para implementar lo más pronto posible con el fin de hacer crecer el turismo en nuestro país.

Uno de los puntos en concreto que presentó ante el concejo fue resolver el tema de la movilidad y la seguridad vial, en el Casco Antiguo, ‘esto es muy difícil y nos desanima visitarlo, para esto hay un estudio en que se propone generar una red de espacio público que articule mejor, convirtiéndolo en un espacio caminable y que logre fusionarse con la estación 5 de Mayo', además advirtió que hay un proyecto de la coalición comunitaria para la recolección de la basura, por el tema de los horarios.

El ministro también propuso darle la importancia que merece al Camino de Cruces y el Camino Real, haciéndoles mejoras. ‘Hay un grupo que está desarrollando una fundación que propone un centro de visitantes que cuente la historia de esta ruta', detalló.

Además, contó que tiene un proyecto para la ruta de tránsito colonial hacer una ‘ciclovía transistmica'. Según Eskildsen, esto es una iniciativa engavetada desde el 2015. ‘Cuando se llevó a la mesa consultiva solo se pidió que se tomara en cuenta que en las áreas protegidas se debe respetar el medio ambiente y fueran estructuras permeables', dijo.

Eskildsen también advirtió que tiene proyectos de recuperación y rescate al Fuerte San Lorenzo y Portobelo, ubicados en la provincia de Colón.

‘Hay la voluntad del Ministerio de Cultura y demás entidades de mejorar estos sitios porque se nos están cayendo a pedazos, están declarados en peligro por la Unesco de quitarnos el estatus de patrimonio si seguimos desantendiéndolos', manifestó.

El secretario Ejecutivo del Gabinete, Samid Gozaine, en su informe de ejecución del gabinete turístico anterior realizado en Chiriquí, se determinó realizar la rehabilitación de la carretera de Boca Chica que está deteriorada, la creación de muelles como atrayente turístico, el fomento del Circuito del Café, pero principalmente la reubicación de las antenas del volcán Barú (para evitar contaminación visual) que no permite que los turistas disfruten del paisaje, fue uno de lo más destacables de los expuestos.

‘Con el Ministerio de Ambiente se llegó al acuerdo de revisar la adecuación del Camino del volcán Barú, esta no es una carretera. El estado actual que tenemos no es amigable para el visitante, es riesgoso y poco accesible', indicó Gozaine, quien agregó que se han mantenido conversaciones con ambientalistas del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, para presentar un proyecto en que se repare la vía con el uso de productos no contaminantes. Esto se llevará a consultas en el sector con los ambientalistas, cuando se le explique los productos que usaremos

El secretario Ejecutivo habló también sobre crear un teleférico en Boquete, donde se continuará con las consultas.