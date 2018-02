TE impulsará firma de pacto en marzo

viernes 9 de febrero de 2018 - 12:13 a.m.

La reunión se registró ayer, en la Conferencia Episcopal

ACUERDOS

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) esperan que para marzo se firme el Pacto Ético Electoral entre los candidatos a los distintos cargos públicos en las próximas elecciones generales de mayo de 2019.

Así lo anunciaron los tres magistrados (Heriberto Araúz, Alfredo Juncá y Eduardo Valdés Escoffery) tras una reunión ayer con la Conferencia Episcopal de Panamá (CEP) quienes en conjunto buscan impulsar, por segunda ocasión, la firma de este convenio electoral.

‘Buscamos la firma del proceso electoral justo, con un discurso de altura, respeto y tolerancia evitando las propagandas sucias y ataques personales', afirmó Araúz.

El magistrado presidente, por otro lado, explicó que desde que se firmó el primer pacto en las pasadas elecciones de 2014, este fue deliberado por la comisión de ‘Justicia y Paz', la iglesia católica y la CEP, por lo que, ‘es un tema que creemos que es importante hacer el llamado a todas las fuerzas vivas del país para la firma de este acuerdo'.

Asimismo, recordó que las sanciones son de tipo moral ‘para el que viola el pacto. Hay un procedimiento de sanción que tiene que ver la comisión de Justicia y Paz, para que la ciudadanía sancione a todo aquel que firme un documento y luego no lo cumple, de tal manera que puedan elevar el discurso y se hagan campañas de altura y de valores'.

Para el dirigente del grupo ‘Juntos Decidimos', Freddy Pitty, en la firma de este pacto se deben tomar en cuenta distintos sectores de la sociedad, no solo a la iglesia.

‘Ellos [la iglesia católica] no tienen la solvencia moral y la ética para poder decirle a otro qué es correcto y qué no, pues ha estado involucrada hasta en escándalos de corrupción con Odebrecht. Ahora, mi pregunta es: ¿si no firmas el pacto, no eres ético? ¿Quién va a determinarlo? ¿La iglesia?', inquirió Pitty.

Para Carlos Lee, de Alianza Ciudadana, el Pacto Ético ya jugó su papel cuando las condiciones políticas eran diferentes.

‘Pero ahora, ha quedado en un ejercicio de costumbre y ha perdido su sentido. Yo realmente, no siento que tiene los efectos, por eso ya hay un Código Electoral que es el que regula la conducta de los candidatos y los procesos', añadió Lee.