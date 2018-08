‘Impugnación a PAIS no es revancha', fiscal electoral

miércoles 8 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

Eduardo Peñaloza sostuvo que la demanda está basada en tres auditorías

TRASPASO

E duardo Peñaloza, fiscal General Electoral, negó que por revanchismo presentó la demanda que impugnó y solicitó al Tribunal Electoral (TE) el no reconocimiento legal del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) del abogado José Alberto Álvarez, con quien ha tenido diferencias profundas en el pasado.

‘Una vez recibimos el informe de auditoría, no nos podíamos hacer de la vista gorda. Nosotros calladamente presentamos el recurso, no hay pase de factura', manifestó el fiscal Peñaloza.

La reacción del fiscal surge luego que Álvarez manifestara que el recurso se presentó cuando él denunció penalmente (a Peñaloza), en el 2015, cuando él presidía el Colegio Nacional de Abogados.

‘Es una venganza. Atacar la corrupción, no en mensajes o en medios, tiene su precio. Con gusto lo asumo y si se presenta la oportunidad, lo vuelvo a denunciar', advirtió Álvarez.

Son alrededor de tres auditorías de las que habla Peñaloza, las que fueron remitidas por el Tribunal Electoral al despacho de la Fiscalía General Electoral para su investigación, pues según cuenta el fiscal, sí había irregularidades.

Hallazgo

‘Lo que arrojó el audito es que muchas personas no sabían que se estaban inscribiendo en un partido, otras que le dijeron que era para una encuesta, a otras les dijeron que era una lista en contra del matrimonio gay, entonces esto amerita una investigación porque las personas que se inscriben en un partido deben saber, a ciencia cierta, por qué están dando su firma', manifestó Peñaloza.

El fiscal aclaró que se descubrió más de mil 40 ciudadanos que se inscribieron más de una vez, y otros que lo hicieron más de siete veces, ‘obviamente esto genera una sanción'.

El presidente de PAIS indicó que sí hay revanchismo porque, ‘si él hubiera hecho lo mismo con los otros partidos no se pensaría mal, pero no lo hizo. Las auditorías del Tribunal las solicitamos nosotros para que depuraran las firmas y saber cuáles eran validas o no. Para mí esa va a ser una pelea entre él y el Tribunal Electoral'.

1,040

personas presuntamente firmaron los libros del colectivo PAIS más de siete veces, según contó el fiscal electoral Peñaloza.