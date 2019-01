‘Es imposible que haya un fraude electoral', Araúz

sábado 12 de enero de 2019 - 12:13 a.m.

Los magistrados defendieron a ‘capa y espada' la transparencia del TE

POSTURA

El presidente del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz, fue categórico al defender ayer la institucionalidad y la transparencia de la entidad al advertir que ‘en Panamá, es imposible que haya fraude por parte del Tribunal Electoral, todo el sistema electoral y los actores políticos en general lo saben, todo el proceso descansa en la ciudadanía y el pueblo'.

Araúz explicó que el TE no cuenta los votos, no hace el escrutinio y no hace la proclamación de quien gana eso lo hace el pueblo panameño.

El magistrado sostuvo que aproximadamente son 40 mil ciudadanos los que están para la capacitación y son ellos quienes integrarán las siete mil mesas de votación.

‘No son los magistrados ni los funcionarios los que cuentan los votos. Además, los resultados se plasman en un acta que firman los representante de cada partido y se llevan una copia, también que esto se transmite en internet. No hay manera de hacer fraude, es irresponsable y temerario hacer este tipo de señalamientos', refutó Araúz.

Por su parte, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, aseguró que este es un proceso electoral abierto y transparente en que toda la comunidad está atenta al conteo. Añadió que nunca ha habido irregularidades en el conteo de firmas de los independientes, tal como se ha dicho.

‘Las anomalías son las que puso en evidencia el mismo TE, producto del trabajo de validación, nunca guardamos silencio ante estas irregularidades, el trabajo se hizo transparentemente', dijo. Agregó que la competencia entre candidatos ocasionó las irregularidades que se conocen ‘las anomalías no vinieron del TE sino de ellos'.

Araúz aprovechó para señalar que se debe cuestionar es la credibilidad de los candidatos y de un número importante de activistas.

La defensa de los magistrados surge luego que independientes como: Dimitri Flores, Miguel Antonio Bernal y Marco Ameglio, y diputados, como Sergio ‘Chello' Gálvez, denunciaran un posible fraude en las elecciones.