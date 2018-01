Las iglesias cierran filas contra el matrimonio gay

miércoles 31 de enero de 2018 - 12:10 a.m.

‘Cada persona en su intimidad puede hacer lo que quiere', dice monseñor Ulloa

POLÉMICA

La Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico de Panamá y la Alianza Evangélica de Panamá le dijeron no al matrimonio igualitario.

No descartan que haya una marcha multitudinaria como la que sucedió en julio de 2017. Esto con el propósito de defender la familia y decirle no a la ideología de género y, además, hicieron un llamado a no reconocer la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este tipo de matrimonio.

Monseñor José Domingo Ulloa, manifestó que ‘nosotros no somos Europa y Estados Unidos, somos latinoamericanos con unas costumbres que aquellas organizaciones que vienen del Norte nos tienen que respetar'.

Agregó que ‘como panameños, no vamos a permitir que ideas foráneas se puedan meter y querer cambiar o romper el concepto de familia '.

‘Yo creo que cada persona, en su intimidad, puede hacer lo que quiere, el gran problema es que quieren elevar el mismo rango de matrimonio', indicó Ulloa.

El pastor Leovaldo Zurita, presidente de la Alianza Evangélica de Panamá, dijo que el país entero tiene que unirse bajo este tema y pedirle a Dios de que las familias panameñas, la vida en Panamá sea protegida y resguardada y que los gobernantes tomen las decisiones más correctas.

Añadió que la familia es una institución que tiene muchos años y siglos, por lo que podemos llamar que el matrimonio y la familia se conviertan en garantes de la preservación de los valores éticos y morales de la sociedad.

La Fundación Iguales, en un comunicado, indicó que el matrimonio igualitario es un tema de derechos humanos y de no discriminación hacia parejas del mismo sexo.

‘Estos derechos no se votan ni en votación general, ni en la asamblea, son inherentes a las personas por el hecho de ser persona', precisaron. Piden a la Corte Suprema de Justicia que no los desampare, pero en el caso de hacerlo llevarán el caso a la CIDH.