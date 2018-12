Hospital del Niño pide rapidez para licitar nuevo centro

"Las normas internacionales exigen que haya seis pies (cerca de 2 metros) de distancia entre incubadoras. Nosotros no dejamos ni un pie (30 centímetros). Estamos a nuestra máxima capacidad", denunció el director del Hospital de El Niño, Paul Gallardo.



Decenas de médicos y enfermeros salieron el lunes a medio día a protestar contra los niveles de hacinamiento en el hospital, ubicado en el paseo marítimo de la capital panameña y construido en la década de 1950, una medida de presión que "se repetirá" hasta que se licite el nuevo edificio, aseguró Gallardo.



"El Gobierno se ha comprometido a licitar y a empezar las obras antes de las elecciones (en mayo de 2019). Nosotros no podemos esperar más. Este es un hospital enfermo", agregó el doctor.



El Gobierno panameño adjudicó en diciembre de 2015 el diseño del nuevo hospital al consorcio formado por las empresas españolas Pinearq y Ayesa, pero aún está pendiente por licitar la construcción del nuevo edificio, que se ubicará en un terreno público, contiguo y baldío donde anteriormente estaba la Embajada de Estados Unidos.



Varias de las empresas que fueron descalificadas en una primera fase del proceso interpusieran reclamos y la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá decidió el pasado noviembre crear una nueva comisión evaluadora para volver a estudiar todas las propuestas.



Gallardo recordó que este no es el primer intento de construir el nuevo hospital y que este Gobierno anuló en agosto de 2014, nada más acceder al poder, un contrato licitado por la administración del expresidente Ricardo Martinelli al encontrar irregularidades.



El director del hospital indicó que es "incomprensible" que este proceso esté durando tanto tiempo, sobre todo, teniendo en cuenta que en otras licitaciones, en las que también se interponen reclamos, se resuelven "rapidísimo", como es el caso del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.



El hospital, con capacidad para 399 camas, registra una media anual de 15.000 ingresos y atiende cada año a 200.000 pacientes en urgencias y consultas externas.



"A pesar de tener un hospital estructuralmente deteriorado, tenemos tecnología envidiable y puntera", añadió.