Horarios cortos en Banco Nacional por motivo de la JMJ

jueves 10 de enero de 2019 - 12:23 p.m.

Los cambios se han hecho tomando en cuenta la ruta de los peregrinos y el Papa

Debido a la realización de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, en la ciudad capital, Banco Nacional de Panamá dio a conocer las sucursales del área metropolitana que tendrán horarios especiales.

Tomando en cuenta la ruta de los peregrinos y el Papa, además de los centros donde se congregarán la mayor cantidad de jóvenes y visitantes, los horarios estipulados serán los siguientes:

Lunes 21 de enero:

Sucursales Calidonia, Exposición, Hatillo y Séptima Central brindarán servicio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Martes 22 de enero:

Sucursales Calidonia, Exposición, Hatillo, Séptima Central y Casa Matriz brindarán servicio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Miércoles 23 de enero:

Sucursales Calidonia, Exposición, Hatillo, Séptima Central, Casa Matriz, Río Abajo, Los Pueblos, Villa Lucre, San Fernando, Registro Público, Transístmica, Balboa, Milla 8, 12 de Octubre, Versalles y San Francisco brindarán servicio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. La sucursal Órgano Judicial permanecerá cerrada todo el día, ya que la entidad gubernamental donde opera no estará abierta.

Jueves 24 de enero:

Sucursales Calidonia, Exposición, Hatillo, Séptima Central, Casa Matriz y San Francisco brindarán servicio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Viernes 25 de enero:

Sucursales Calidonia, Exposición, Hatillo, Séptima Central, Casa Matriz y San Francisco brindarán servicio de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Sucursales Chepo, 24 de Diciembre y Belén:

Permanecerán cerradas todo el día.

Sábado 26 de enero:

Cierre de las sucursales ubicadas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

Vale la pena destacar que las sucursales Órgano Judicial y Registro Público permanecerán cerradas el jueves 24 y viernes 25 de enero, ya que las entidades gubernamentales donde operan no estarán abiertas. Estas sedes abrirán nuevamente el lunes 28 de enero, en horario regular.