Con Honoris Causa honran a cuatro panameños meritorios

domingo 14 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

El ‘laudiato' estuvo a cargo de destacados profesionales

ISAE Universidad, en un acto muy concurrido, otorgó el 10 de julio, el Doctorado Honoris Causa a cuatro grandes personalidades destacadas en diversas áreas del quehacer político y público quienes han contribuido de manera significativa y permanente al crecimiento social, político y cultural de la nación panameña. El poeta Álvaro Menéndez Franco, la jurista Aura Emérita Guerra de Villalaz, el artista y profesor Ricaurte Martínez y la abogada Alma Montenegro de Fletcher.

Me correspondió presentar a la Lida. Alma Montenegro de Fletcher, y, hacer breve su larga y fructífera trayectoria, su gran experiencia como ser humano, su vasta comprensión y sabia aplicación de las leyes y su lúcida observación de los aciertos y desaciertos de nuestra sociedad.

Expresé que en las diversas ocasiones en que he tenido la oportunidad de acompañarla, he podido observar como las personas se le acercan, unos para agradecer un consejo oportuno que les cambió la vida, otros para informarle que su hijo trabaja y ya no delinque; diferentes personas, no importa el cargo o procedencia, para consultar, a quien siempre está dispuesta a escuchar y aconsejar, ya sea en la cafetería, la academia, los juzgados o, sobre todo, en la calle o interceptada por algún medio de comunicación que requiere de su sabia opinión sobre un problema nacional.

Como mujer y abogada, ha luchado contra las injusticias sociales en la búsqueda del bien común, siempre sonriente, positiva y humana. Esa es Alma Montenegro de Fletcher, a quien todos conocemos. En los años 70 fue nombrada Juez del Tribunal Tutelar de Menores. Con esa visión, se crea posteriormente, el Código de la Familia y el Ministerio de la Mujer, el Menor y la Familia. En la década de los 80 ocupa el cargo como Notaria III del Circuito de Panamá, logra impulsar Programas de Fortalecimiento y Modernización de la Administración Pública. Creó el Centro Istmeño de Modernización de la Administración Pública, (CIMAP), como Ente Normativo para el mejoramiento de la institucionalidad pública. Logró la aprobación de la Ley 38 de 2000. Se ha dedicado a mejorar la situación de la mujer en Panamá y creo el Centro para el Desarrollo de la Mujer – CEDEM. Ha publicado varios ensayos sobre temas en los que se ha desempeñado y ha volcado su visión. En la actualidad es Coordinadora del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública y Transparencia desde el año 2010, a través del cual se han formado cientos de servidores públicos, autoridades locales, líderes políticos y comunitarios a nivel nacional.

Cada una de las personas que recibieron el Honoris Causa del ISAE han sido formadores de la patria que habitamos. Es plausible que se realicen estas actividades para que la juventud conozca y sepa que hay personas que han dado parte de su vida e intelecto para que esta patria progrese y que son un claro ejemplo a seguir. La trayectoria de cada uno debe ser objeto de estudios en colegios y universidades.

