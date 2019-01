La historia de la ‘youtuber' chiricana

lunes 14 de enero de 2019 - 12:01 a.m.

Su video del ‘Poderoso antiarrugas de cola de caballo' registra 4.5 millones de vistas

ENTREVISTA

En noviembre de 2010 publicó el primer video, y fue sobre plantas medicinales para la tos y el asma. Actualmente, está entre los ‘youtuber' con más seguidores en el país. Esta es la historia de Ruth Angélica, la del ‘Canal de Roylenis'.

¿Cuándo comienza la gente a suscribirse masivamente a su canal?

En mi caso, es algo que se ha dado paulatinamente, cuando las personas prueban las recetas y les sirven. Luego regresan y me dejan su testimonio y me siguen.

¿Cómo nace la idea de crear el canal?

Cuando mi hija tenía 9 años, le diagnosticaron asma, la traté 3 años con un alergólogo y no se pudo sanar. Le pedí a Dios que me enseñara cuál de todas las plantas para el asma debía darle a mi hija y encontré la planta adecuada para ella. Entonces pensé que muchas personas deberíamos tener más fe en Dios y en las plantas medicinales y comencé a subir videos sobre plantas medicinales, con el canal ‘Plantas Medicinales de Roylenis' en el 2010, cuando todavía Panamá no pertenecía a los países con derecho a ser partners de Youtube. El nombre de ‘Roylenis' es por la sanación de mi hija.

¿Cómo aprendió a curar con las plantas?

Mi padre me enseñó desde niña y ahora estudio online con naturópatas de España, estudios personalizados.

¿Piensa que la temática de compartir recetas para curaciones le impulsó hasta convertirse en youtuber?

Esa es la única razón que me motivó y me motiva a seguir haciéndolo, ayudar a la gente, que, como yo, se han sentido desesperados por no poder sanar de otra manera.

¿Actualmente tiene ingresos por publicidad en el canal?

Después de los 5 primeros años que trabajé sin ningún ingreso, ahora, desde que Panamá pertenece a los países que pueden ser Parnert de Youtube, se reciben ingresos por la publicidad. Pero toda la atención que brindo dentro de la actividad del canal, consultas, comentarios, preguntas y la información que proporciono es completamente gratis dentro del canal ‘Plantas Medicinales de Roylenis'.

¿Cuál es la meta de suscriptores que tiene planificada para este año?

No tengo meta de suscriptores; yo solo ayudo a todo el que pueda ayudar, mi única meta siempre es ayudar.

¿Qué piensa de las tecnologías?

Me fascinan, pero hay que darles buen uso, si no, nos roban el tiempo innecesariamente, incluyendo a personas adultas. Es fácil perder el tiempo en ‘vanalidades' dentro de las redes, y el tiempo vale oro, y no lo recuperamos más. Ni hablar de las personas que se dedican a hacer daño a través de las redes sociales; también se les facilita todo a esas personas malas. Pero no podemos controlar a la humanidad.

¿Cuál piensa que es su receta del éxito, profesional y familiar?

Irónicamente, la receta profesional con millones de vistas es el ‘Poderoso antiarrugas de cola de caballo' es una receta de mi propia creación porque soy alérgica a algunos productos químicos de la cosmética industrial, así que fabrico mis propios tratamientos de belleza. Parece que las personas se preocupan más por la belleza que por la salud (jajajaja). Las recetas que me han dado un éxito familiar es la de cómo curar el asma de mi hija, y la receta que hago yo misma en casa de cómo limpiar la flema de la persona con efisema pulmonar y que pueda llevar una vida normal, sin tanques de oxígeno, ni estar entubados, ni se le formen abscesos pulmonares ni se le llenen de agua los pulmones, que es la que le fabrico a mi papá en casa. Se llama Plata Coloidal, me la enseñó a elaborar un naturópata de España y un naturópata italiano.