Hasta luego, poeta

lunes 7 de enero de 2019 - 10:54 a.m.

La última vez que vi al poeta Luis Carlos Jiménez fue una mañana del año pasado.

No recuerdo bien el mes, pero sí la hora. Era un mediodía y entré a un restaurante ubicado en la peatonal. Allí lo vi, sentado de espaldas leyendo un periódico y haciendo crucigramas. Tenía años de no verlo. Me habían dicho que estaba enfermo y que casi no salía de su casa, un apartamento ubicado frente a la zona paga de la 5 de mayo.

Al principio pensé que no se trataba del poeta, pero cuando me acerqué y lo vi, me sonrió.

- "Poeta, ¿qué hace aquí?", le pregunté.

- Distrayéndome un poco, me respondió.

Aquella vez lo vi cansado y más delgado que nunca. La enfermedad que padecía lo había afectado considerablemente.

- "¿Y cómo va la poesía y los libros?".

- "Ya no vendo libros, ya dejé eso hace tiempo, estoy enfermo y no puedo caminar mucho", me respondió con un poco de tristeza.

Después dobló los periódicos que leía y dijo que se iba a descansar.

Lo vi caminar con lentitud. Realmente los años pesaban como piedras.

Me despedí de él con un apretón de mano.

"Cuídese mucho", le dije.

Y el poeta se alejó del restaurante, aquella mañana soleada.

Hoy, a través de mi amigo Carlos Fong, me entero que el poeta Jiménez, aquel que siempre criticó la invasión de Estados Unidos a Panamá, aquel que siempre amó la isla de Cuba, aquel que escribió un poemario titulado Cartas a mi madre, partió de este mundo a encontrarse con Dios.

Tal vez ahora mismo el poeta Jiménez esté recitando versos, tal vez esté escribiendo poesías, tal vez esté sonriendo a los ángeles.

Yo conservaré la satisfacción de haberlo conocido, la alegría de haber compartido una conversación con él y tener algunos de sus libros.

Hasta luego, poeta. Te nos adelantaste. La patria pierde a uno de sus grandes hijos. Tal vez algún día volvamos a encontrarnos, donde dicen que no hay dolores ni tristezas. Entonces nos sentaremos a hablar de libros, libros y más libros.