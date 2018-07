Hacinamiento en el ION afecta a miles de enfermos cada día

En el ION atienden un 80% de pacientes asegurados y otro 20% no asegurados.

sábado 14 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

Hasta cuatro horas esperan algunos pacientes, antes de ser atendidos en el hospital

SALUD

Una agonía sienten los pacientes y familiares que buscan atención en el Instituto Oncológico Nacional (ION), no por el trato de los médicos o el personal, sino porque tienen que esperar mucho tiempo de pie y las bancas son muy pocas.

Muchos llegan a estas instalaciones a las 12 medianoche con la intención de ser atendidos a primera hora del día, pero es hasta las 5:00 a.m. que el ION abre sus puertas y la atención inicia entre 6:30 a.m. y 7:00 a.m. cuando llegan los médicos especialistas en temas de cáncer.

Antes de que sean abiertas, ya hay personas acostadas en las bancas de concreto, arropados con abrigos para no ser presa del frío de la madrugada que corre desde las faldas del cerro Ancón.

Una vez entran al centro hospitalario, el que logra tomar un puesto se queda sentado, pero el que no tiene aguantar por horas de pie.

Lo que hace un poco llevadera esta agónica situación, es que voluntarios del ION pasan por las salas de espera y pasillos y reparten café, té y pan con queso.

A medida que transcurre el tiempo la desesperación se apodera de las personas, pues la demora en ser atendidos genera que muchos se entretengan en conversaciones, leer periódicos y otros hasta con chistes que hacen reír a los demás pacientes.

Sara Riquelme, una señora que acompañaba a su nuera, dijo que ha quedado sorprendida en ver tanta gente en el hospital y que lo asombroso fue ver muchos jóvenes, porque hace 9 años acompañaba a su papá y solo se observaba personas de edad avanzada y la mayoría de los pacientes quedaban sentados. Dijo sentirse preocupada, porque se refleja que el cáncer avanza a un ritmo rápido.

Según Pedro Montañez, hay mucho hacinamiento y pocas sillas para sentarse, pues el miércoles madrugó con su esposa y ella se la pasó parada unas cuatro horas. ‘Es desesperante y todo ese tiempo parado con las piernas hinchadas, es inhumano', dijo Montañez

Agregó que se vive una tremenda odisea, ‘muy cansado y con ganas de no volver a ese calvario'.

Alicia Luaces, presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes de Quimioterapia (Asonapaq), dijo que el hospital se ha quedado pequeño y es una realidad. ‘Hay que pararse en los pasillos, por todos lados, porque no cabemos, pero la atención es buena, que no nos morimos, tenemos un marco de 46 mil expedientes de pacientes sobrevivientes'.

Agregó que ‘hace rato teníamos que estar en el hospital nuevo [Ciudad de la Salud], pero gracias a Martinelli, el que está detenido, no tenemos hospital todavía'.

Según funcionarios del ION, este centro se ha quedado pequeño debido a la demanda de pacientes, que inclusive algunos pasillos se han convertido en sala de espera.

Personal del ION recomienda que solo acuda un familiar con el paciente, pues a veces van cuatro personas y eso ocasiona que haya más hacinamiento. En consulta de tratamiento de radioterapia y quimioterapia, el ION atiende por día un promedio de 550 pacientes, en laboratorio unos 120, radiología 60, el quirófano a 25.

REGISTRO

de enero a junio de 2018, se atendieron 62,792 en consulta externa, para el mismo periodo de 2017 fueron 57,066.

1,878

pacientes nuevos se registraron en el primer semestre de este 2018.