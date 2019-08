No habrá más Crisol de Razas

jueves 8 de agosto de 2019 - 4:58 p.m.

Autoridades preparan documentos para la derogación de los decretos.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció que no habrá más jornadas de Regularización Extraordinaria (Crisol de Razas). Las autoridades preparan los documentos para la derogación de estos decretos.

En un reunión realizada este jueves entre la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, el director de Seguridad Pública, Rolando Mirones y la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, revisaron temas referentes a la política migratoria.

"No va a haber más proceso de Regularización Extraordinaria, sin embargo tenemos que entrar a definir que vamos a hacer con las personas que ya se regularizaron en nuestro país, que ya están aquí,que ya tiene arraigo, tienen familia, tienen empleo", afirmó Samira Gozaine, directora del SNM

"Tenemos que decidir a quiénes queremos en este país y en qué categoría, sea inversionistas o profesionales por las razones que nosotros decidamos que le interese a Panamá que un extranjero esté aquí son las razones por las que deba estar", afirmó Mirones.

Por otra parte la directora de migración, Samira Gozaine, expresó, "ya comunicamos que Crisol de Raza estamos trabajando en la derogación de los decretos que constituyeron a esa categoría especial y por un tiempo específico, lamentablemente es una categoría que permitía que todas las personas que estaban dentro del territorio ilegal pudieran registrarse y regularse, sin aplicar a una categoría existente".

Zulay Rodríguez afirmó que se reunió con Doris Zapata y Rolando Mirones, ministra de trabajo y ministro de seguridad respectivamente, acordaron reunirse para discutir el proyecto presentado por ella en la Asamblea Nacional (AN) y el que prensetarían los ministros para llegar a un acuerdo, "Aquí hay que hacer consulta no es el proyecto de Zulay, no es el proyecto del ministro, de la ministra, es el proyecto de la nación panameña".