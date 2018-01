'Hablando se entiende la gente, yo hablo con el Gobierno'

lunes 15 de enero de 2018 - 12:13 a.m.

Raúl Hernández

ENTREVISTA

El diputado dice que no logró tantas obras para su circuito como lo hizo en el gobierno de Ricardo Martinelli, pero eso no lo limita a buscar la reelección.

Va para la reelección?

Todo se ha hecho con miras a eso..

¿Cuántas obras ha logrado en su circuito?

Eso sería muy difícil enumerarlas, pero las más significativas son la licitación de 72 kilómetros de carretera (que va a sacar el gobierno) que he estado trabajando en eso. Se está triplicando el centro de salud de Antón, hemos trabajado en la construcción de la Casa de La Cultura en Río Ato, un gimnasio de artes marciales de Pandeportes que es un ícono para el país, están haciendo una cancha sintética tamaño FIFA en Antón, cabecera. Hemos construido canchas techadas...

¿En este periodo qué le ha hecho el gobierno?

En este periodo evidentemente las cosas han sido menos porque dependo de la voluntad del Ejecutivo. Podría decirte que la carretera de 72 kilómetros habían dado la orden de proceder en agosto y apenas empezaron hace una semana, el Centro de Salud fue licitado y adjudicado hace dos años y ahora está empezando la construcción del mismo.

¿Esas obras van a estar listas antes de que culmine su periodo?

La carretera se supone que se va a construir en dos años, así que eso no va a estar listo. Lo que es la cancha techada debe estar en un par de meses, al igual que la cancha de fútbol tamaño Fifa, el centro de salud Río Ato, tampoco creo que esté listo.

¿Cómo le hizo para que el gobierno hiciera esas licitaciones si usted es de oposición?

Bueno, hablando con los ministros, hablando se entiende la gente y les mostré la necesidad de las obras.

Sus copartidarios dicen que como usted es una oposición consentida lo logró, ¿es así?

Bueno yo no se, los detractores que dicen eso, quiero que me digan qué han hecho los opositores del PRD para conseguir las obras que han hecho en Bocas Del Toro. Yo creo que es cuestión de entrar en razón a los de Gobierno para que vean la necesidad de las obras, y de hecho lo están haciendo. Esas obras no son de Raúl Hernández, ni me voy a abrogar el hecho, yo las presenté.

Para el resto de sus copartidarios que han solicitado obras del gobierno y éste no ha accedido, por ejemplo, ¿cómo lo cataloga?

Yo quisiera saber a quiénes no le han dado obras y que las han solicitado.

A los que siguen la línea de Martinelli, ¿los tratan igual que a usted?

Por su puesto que sí.

¿A quienes exactamente?

A todos. Yo te puedo decir, por ejemplo, buses para las escuelas de ellos, la verdad que no me he puesto a preguntarle a cada uno qué les han dado, pero para todos había la oportunidad de hacer las obras como tal.

¿Corre en la próxima elección con el CD

Por supuesto si no me hubiera ido del mismo. Yo soy el único que juzgaron (por indisciplina) pero no han dado un fallo al respecto. Ellos tenían cinco días para contestar pero ha pasado un mes y medio y no han fallado todavía.

¿Es una medida de presión contra usted?

Ante qué si el día 21 de enero va a cambiar la junta directiva del partido. Si hubiera fallo no va a tener ni un efecto porque eso es apelable, ni la junta directiva actual, a pesar de los allegados a Ricardo Martinelli estaría de acuerdo, así que no lo aprobarían y menos si hay cambio en la composición. Es al único que han juzgado, no compito para ningún puesto en esta junta directiva. Se supone que éramos 16, y solamente a mi persona le han juzgado

¿Por qué?

(risas), no sé, debe ser que les gusto.

¿Y por qué a Rómulo Roux no han abierto un proceso por traidor?

Buena pregunta, a lo mejor se lo abren cuando ganen las elecciones. Eso no avanza en nada, le darían más cámara igual que me la han dado a mí.

¿Usted traicionó al partido Cambio Democrático?

Por supuesto que no. Primero que todo, antes nos decían a los 17 que éramos traidores cuando luchábamos por la renovación del partido, hoy en día los 24 diputados por fin aceptaron que debemos renovarlo, se consiguieron las fechas, se renovaron los convencionales y ahora son ellos quienes decidirán la composición de la Junta Directiva.

¿Ricardo Martinelli es su amigo?

Yo conozco a Martinelli desde que era chiquillo, y lo he considerado un amigo, aparentemente él a mí ya no me considera un amigo.