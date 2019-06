Guerra de apelaciones en caso 'pinchazos' se definirá mañana

jueves 13 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

La defensa dijo que pedirá libertad total para Martinelli.

Tras una larga espera para que el Tribunal de Juicio Oral del caso 'pinchazos', ordenara el cese de la medida de detención preventiva y, en su lugar, impusieran depósito domiciliario a favor del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, los anuncios de apelación no se hicieron esperar, estas serán tratadas en el Tribunal de Apelaciones mañana viernes a las 10:00 a.m.

La apelación de la defensa de Martinelli, recae en que las medidas cautelares impuestas por los magistrados no son acertadas, pues el artículo 12 del Código Procesal Penal establece la libertad total.

"La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año", detalla la ley. Alfredo Vallarino, abogado de Martinelli, sostuvo que "queremos que se quite lo del déposito domiciliario, porque creemos que no es necesario, porque él se presentará a todas las audiencias, ustedes lo verán en todas las audiencias que sean citadas".

Vallarino aseguró que se hace justicia parcialmente, "creemos que estamos por primera vez en balance y creemos que estamos en un sistema que nos permite a la defensa operar".

Mientras que, Rosendo Rivera, abogado y querellante en el caso 'pinchazos', advirtió que la apelación de ellos se sustentará en varios sentidos, el primero es que para la fecha en que se convocó para la revisión de las medidas cautelares, las víctimas no estaban debidamente notificadas.

"Esto pese a que el Tribunal alegó que haría la revisión en torno a lo que plantea el artículo 12 del Codigo Procesal Penal, al final se resolvió una revisión de medida cautelar distinta y se le aplicó algo distinto, eso ameritaba que todas las víctimas fueran notificadas debidamente y que se nos escuchara en el juicio. Estando nosotros en el juicio se nos imposibilitó argumentando que existía un reglamento que impedía hablar a las víctimas", advirtió Rivera.

El querellante agregó que el segundo argumento que utilizarán será "que debían revisar las condiciones por las cuales se había ordenado la detención provisional del señor Martinelli, y eso no ha variado, el señor representa un peligro de fuga, poderío económico, su influencia y poder político. Es un peligro a las víctimas, testigos y todas las personas que deben participar en el juicio teniendo en cuenta que este señor se ha dedicado a amenazar a las víctimas y a fiscales".

Contrario a este planteamiento, el abogado de Martinelli, Carlos Carrillo, señaló que no hay peligro de fuga. ‘Desde que él ha estado en Panamá, no ha habido ningún peligro de fuga desde su traslado al hospital, la sala o a sus diligencias judiciales', manifestó Carrillo.

La querellante Balbina Herrera calificó como un "precedente nefasto" la decisión del Tribunal de excarcelar al exgobernante."Cualquier privado de libertad que haya cumplido un año puede solicitar su libertad o cambiar de medida e irse para su casa... La ley debe ser igual para todos", expuso Herrera..

La junta directiva de CD calificó de justa la decisión del Tribunal. 'CD defenderá la independencia de los órganos del Estado la justicia social y la democracia', detallan