‘No le guardo rencor a mi primo, el diputado Rosas', dijo Ana Giselle Rosas

domingo 30 de septiembre de 2018 - 12:13 a.m.

La presidenta del Frente Femenino de CD reconoce que la reserva que hizo su partido en el 4-6 podría ser para ella

ENTREVISTA

Ana Giselle Rosas, quien fue impugnada en las elecciones del 2014 por el diputado panameñista, Jorge Alberto Rosas, manifestó que no le guarda ningún tipo de resentimiento a su primo lejano, por la impugnación que le impidió llegar a la Asamblea.

"No he tenido ningún tipo de conversación con él, luego que ocurrió todo esto, pero aprovecho para agradecerle porque no tiene idea de cuánto he crecido, producto de lo que sucedió hace cuatro años, porque con cada ladrillo que tiraron, construí caminos para seguir subiendo. No tengo ningún mal sentimiento hacia él, al contrario, no era mi momento para estar en la Asamblea", afirmó.

Rosas, quien además es presidenta del Frente Femenino de Cambio Democrático (CD), aseguró que desde su espacio ha podido incluir y capacitar a más mujeres para que participen en política.

"Aspiramos a que en este periodo compitan y ganen más mujeres, independientemente, del partido por el que se postulen", agregó.

¿Cómo califica la gestión de Jorge Alberto Rosas en su circuito?

Yo he tenido oportunidad de conversar con las personas del oriente chiricano y es lamentable ver cómo el circuito sigue estancado, lejos de las mejoras se siente una desaceleración.

¿Dicen que en el CD le apartaron una reserva, eso es cierto?

Es importante destacar que, como mujer política, hemos tenido oportunidad para demostrar nuestro liderazgo. Estamos esperando que se formalice todo y, si el 4-6 fue reservado, anunciaremos la candidatura.

¿Está dispuesta a poner a un hombre de otro partido como suplente?

Como buena política, uno siempre está abierta a conversaciones y, por supuesto, podría ser que mi suplente represente a otro partido, a la vez de poder llevar la respuesta que el pueblo está esperando.

¿Que piensa de la campaña de la 'no reelección'?

Al pueblo le corresponde hacer una reevaluación y ser consciente sobre si esa persona realmente cumplió con lo que en su momento prometió y sobre todo si fue transparente.

¿Y si la llegan a impugnar nuevamente?

Yo no le tengo miedo a nada, porque el que hace las cosas con transparencia y honestidad siempre está tranquilo. En las pasadas elecciones dos partidos [Panameñista y el PRD] se unieron para robarme lacurul, pero eso es pasado. La nueva Ana Giselle no le teme a nadie.