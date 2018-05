‘Los gremios me odiaron porque les cerré el grifo'

El manejo con las asociaciones de docentes fue uno de los retos más difíciles

Lucy Molinar, exministra de Educación, dice que no se ha robado un centavo y que los procesos que hay en su contra son huecos se caerán en los tribunales, como ya ha ocurrido con dos. Pretende tomar acciones en contra de personas e instituciones que actuaron en su caso.

Habla de un ensañamiento en su contra, ¿es una revancha en su contra del actual presidente?

No he querido sentarme a pensarlo para no dañarme. Al final por un poco de salud mental y tranquilidad del alma, prefiero dejarle eso al tiempo y a la consciencia de cada uno. Si iban a investigar no había ningún problema. Que lo hicieran con justicia.

Según su opinión hay un ensañamiento en su contra, ¿quién lo instruye?

Cuando nosotros comenzamos a investigar en el expediente, descubrimos que un día fue la fiscalía al Programa de Ayuda Nacional (PAN), a buscar el expediente de mochilas. La información estaba en el SPI, no sabíamos si en el de la Presidencia o en el del Consejo de Seguridad. Yo dije, vamos a ver qué pasa, vamos a averiguar. Mis abogados comenzaron a investigar. De repente se constituye en querellante un abogado autorizado por el PAN, resulta que este abogado era funcionario del Consejo de Seguridad y pone como dirección física la oficina del Consejo de Seguridad. Eso me extrañó, qué tiene que ver una cosa con la otra. Lo dejé hasta ahí. ¿Quién era la que a la postre se convirtió en procuradora de la Nación? La que hasta ese momento era la directora de Asesoría Legal del Consejo de Seguridad. Tu dices, bueno, es otra coincidencia que se convierte en una casualidad. Si investigan y encuentran razones de peso, yo era la primera en aplaudirlo, pero investigan y no encuentran razones y de todas maneras se inventan algo.

¿En los 4 procesos participó el mismo querellante?

Hay dos que tienen el mismo abogado.

¿El mismo querellante proporciona la dirección del Consejo en ambos casos?

Ese mismo querellante era funcionario del Consejo de Seguridad.

¿Cómo podemos estar seguros de eso?

Porque alguien solicitó su decreto de nombramiento porque lo van a demandar. En esto van a correr muchas demandas.

¿Pero cómo sabían que trabajaba en el Consejo?

Él puso como dirección física una dirección que corresponde al Consejo de Seguridad.

¿Y dónde estaba emplanillado?

En el Consejo de Seguridad.

Estuvo en el cargo cinco años, pero usted veía el desarrollo del gobierno muy cuestionado, ¿por qué decidió quedarse?

No hay un solo gobierno -y éste no es diferente, están pasando las mismas cosas que en el de antes- que sea perfecto. Yo me mantuve los cinco años porque logré montar un cerco en educación que para todo el que trabajó conmigo se trataba de un cerco histórico. En Meduca no se hizo un nombramiento político, todas las decisiones por políticamente costosas nadie las paró, nadie. Habíamos empezado a construir lo que el país necesitaba para mejorar la educación. Eso era como una meta. Cuando estábamos despolitizando la institución no me podía bajar del barco. Eso hubiera sido más irresponsable que quedarme hasta el final.

Si le ofrecieran nuevamente el cargo de ministra, ¿lo acepta?

No..

¿El gobierno está ensañado contra usted?

Yo no puedo decir eso porque me van a decir que lo pruebe.

¿Pero se siente así?

Me duele mucho. Lo que pasa es que quiero que quede claro que no es que estoy sangrando por la herida. Hay dos cosas, que como país no podemos caer, una es una justicia caprichosa que baila al ritmo de quien manda, eso es peligroso. Y dos, en educación, el esfuerzo de despolitización y de transparencia, es un pecado haberlo tirado abajo. Eso te lo digo porque cuando salí del Meduca y suspendieron los programas, yo empecé a llamar a los protagonistas para que salieran a defenderlo, pero todos tenían excusas diferentes. Nadie valoró el esfuerzo que se hizo y que era necesario, nadie se metió porque se trataba de proyectos de Lucy.

Reconoce que hubo irregularidades en el gobierno anterior, según su criterio, ¿quiénes están bien procesados y quiénes no?

A mí no me toca decidir eso. Una de las cosas que me dicen que si yo sabía esas cosas por qué no renuncié, pero yo blindé el cerco educativo. Yo estaba para trabajar en Meduca. Cada vez que había un evento político yo hacía el esfuerzo de marcar distancia.

Conociendo las implicaciones que vive, si estuviera en el mismo día en que le propusieron el cargo, ¿lo aceptaría?

Yo no puedo renegar de una aventura en la que me apasioné.

¿Con todo y el sufrimiento?

A lo mejor sabiéndolo hubiera tomado otras medidas para que lo que se implementó se siguiera. Las acusaciones que me hicieron tarde o temprano se caen, yo no me he robado ni un dólar.

Pero le han hecho pasar un mal momento...

Sí, pero no hay nada en esta vida que no tenga un precio. Si me preguntas, no puedo renegar un esfuerzo en el que yo metí el alma, no soy una persona de dejar las cosas a medias, tenía que llegar al final con algo que sabía que iba a servir. Mi familia caminó conmigo, y si les preguntas hoy, ellos te dirían que están de acuerdo en que yo tomara el cargo sabiendo lo que ocurrió incluso ahora.

Usted deja entrever en su libro, que los gremios magisteriales se manejan con plata, ¿qué quiere decir?

Eso fue al principio de la gestión. Cuando llegué al Meduca y empezaban los primeros tambores de guerra, alguien me decía: Lucy eso se resuelve con plata históricamente ha sido así.

¿A los gremios se les resuelve así?

Esta persona me decía eso. Pero yo le respondí que no tenía plata que darle a nadie. Hubo muchas presiones, muchos mensajes de venga y conversemos. Ellos manejan un porcentaje del seguro educativo y los pusimos a rendir cuentas. El año que más dinero dimos para viajes fue de $250 mil. Y hoy hay un informe que dice que se les asignó en lo que va del periodo $4 millones. Claro que tenían que odiarme.

¿Entonces los ministros actuales le están haciendo la venia a los magisterios?

Yo no quiero decir eso.