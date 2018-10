Ana M. Gómez le pisa los talones a Dimitri

jueves 25 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

Gran parte de las firmas que tienen los precandidatos son de partidos políticos

PRESIDENCIALES

Cerca de 792 firmas de respaldo, separan a la diputada y candidata a la Presidencia de la República, Ana Matilde Gómez, de su homólogo presidencial, autoproclamado ‘Amigo del pueblo', Dimitri Flores, en la carrera por uno de los tres espacios por la libre postulación que correrán en las elecciones generales de 2019.

Las cifras, que fueron publicadas por el Tribunal Electoral (TE) demuestran que Flores tiene 67 mil 34 rúbricas, mientras que Gómez ha conseguido 66 mil 242.

Otros de los puntos interesantes de las estadísticas de Organización Electoral está en que, mientras Gómez espera que le revisen 17 mil 28 firmas, Flores solo tiene dos mil 463 en reserva para depuración.

Otro de los que se mantiene en la carrera es el candidato Ricardo Lombana que lleva 28 mil 974. En tanto, lo sigue el expanameñista y empresario, Marco Ameglio, quien tiene 17,620 que apoyan su candidatura, y muy cerca va el chiricano Gerardo Barroso con 14,600 y, después, Miguel Antonio Bernal con 14,409 firmas de respaldo.

Partido

Las cifras demuestran que 40 mil 527 de las rúbricas que tiene Flores son personas que están en un partido político; en el caso de Gómez, 36,407 de sus firmas están adscritas a un colectivo.

Reacción

Flores advirtió que tiene 38 mil firmas de las cuales le tienen que regresar, según cuenta, ‘por lo menos 20 mil y, sobre eso, tengo ocho mil que no me las han pasado, a mi me tienen como detenido, pero eso no me preocupa, nosotros tenemos como dos meses de chance a todos, por que no recogimos firmas, pero ya reactivamos la jornada de recolección'.

Por su parte, Lombana en una conferencia de prensa ayer, cuando expuso parte de su plan de gobierno de ser electo presidente, como la creación de becas deportivas, culturales y de excelencia, un plan para salvar al Seguro Social, el alto a la migración irregular, la creación de una nueva Constitu ción, entre otros puntos.