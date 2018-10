Gobierno de Varela es pésimo e ineficiente'

lunes 22 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

El opositor Rómulo Roux descalifica la gestión del gobierno

ENTREVISTA

Romulo Roux quiere ser presidente. Dice que su trayectoria es la mejor prueba de que él no es más de lo mismo. Pero aún no muestra un plan completo de cómo piensa gobernar el país si llega al Palacio de las Garzas. Busca conquistar al elector con temas rutinarios como de salud, vivienda etc. Asegura que su partido irá solo a la cabeza presidencial, si se hacen alianzas será para los cargos medios o con partidos pequeños.

¿La situación económica actual se la achaca al actual gobierno o a los eventos cíclicos de la economía?El factor que más incide en la situación económica es el gobierno actual.

Es un gobierno que no sabe ejecutar, administrar. Se ha dedicado y se ha distraído persiguiendo en vez de hacer su tarea de gobernar. Aquí se han parado obras, como la ciudad hospitalaria que en primera instancia dijeron que no había pasado nada. Pero ahí hay 39 quirófanos que podrían disminuir la mora quirúrgica, personas que están cotizando pero que no puede recibir atención médica, por ejemplo.

¿Cómo califica el gobierno de Varela?

Pésimo, pésimo. Ineficiente, lento, falto de todo.

¿Qué le dice a las personas que lo perciben como más de lo mismo?

Yo tengo que actuar, a esas personas les digo que tengo trayectoria y tengo experiencia, soy una persona que inicio mi carrera como ministro del Canal, un independiente, pero el menos político de todos. Después tomé la decisión de entrar a la política electoral para las primarias, pero tengo una convicción y una trayectoria de que yo no soy un político como el resto que vive de la política. Esa es la única forma que tengo de convencer a la gente, a través de mi trayectoria. Hay que tomar las decisiones y hacer los cambios necesarios porque yo no necesito la política.

Esa última frase la repitió Martinelli hasta el cansancio en su campaña...

Reitero, trayectoria, de dónde vienes y qué has hecho.

¿Qué va a hacer con la constituyente?

Yo no estoy de acuerdo con una originaria. Creo que hay que hacer cambios puntuales. La constituyente tiene un problema muy serio y es la incertidumbre que crea en el campo empresarial o en general. En campo económico, si quieres reactivar la economía y vas a realizar un proceso que va a causar años de incertidumbre no vas a poder levantar la economía.

¿Por qué no implementaron el trabajo de los Notables que se hizo en la administración pasada?

Yo pienso que arrancan con un trabajo y luego se inmiscuye la economía. Este presidente podía haber agarrado las sugerencias de los Notables, con una economía pujante, y echarlo adelante. Pero no lo hizo. Yo creo que dentro de esos artículos que se propusieron hay muchas cosas rescatables. No creo que todos los artículos son buenos pero hay muchos que son rescatables.

Desde su trinchera hacer una oposición blanda? ¿dura?

Es la oposición que la gente quiere. Hay oposiciones que se centran en gritar y hablar más alto que el otro. Lo otro es que nos concentremos en que este gobierno haga su trabajo. Por qué no nos concentramos en hablar de que alguien no quiere medicinas. Lo que te quiero decir es que cuando yo hablo con las personas, ellos están concentrados en ver cómo resuelven sus problemas. Yo tengo que ver cómo yo hago, cuando voy al Seguro Social, no sacar plata de mi bolsillo para comprar medicinas.

El hecho de que el partido haya reservado los puestos de los diputados ha dejado un sin sabor ante la opinión pública que ya está cansada de lo mismo y pide la no reelección. Pareciera un premio para unos que ha dejando al resto de los participantes en desventaja…

La decisión que tomamos en la Junta Directiva se basa en una estrategia de lo que más le conviene al partido. Lo que más le conviene al país. Esa estrategia obedece a lograr regresar en el 2019 a hacer las cosas que queremos hacer. Dentro de esa estrategia esta reservar una cantidad de puestos para posibles alianzas y para algunos líderes que ocupaban cargos de diputados y alcaldías a nivel nacional.

¿En qué le favorece al pueblo que ustedes hayan reservado esos puestos?

Para nosotros era importante lograr la mejor oferta electoral para presentarnos en el 2019. Dentro de esa oferta electoral hay un componente de posibles alianzas que se llevan a cabo en el mes de diciembre. Todos los partidos dejaron curules para posibles alianzas.

A muchos ciudadanos nos parece que es un acto de transparencia abrir los cargos a todos…

Nuestros estatutos permiten eso. Ya lo hicimos en el 2014, así que no es un acto de transparencia porque yo estoy cumpliendo con los estatutos del partido.

¿Con qué partidos hará alianzas?

Siempre se conversa sobre alianzas antes de diciembre. Nosotros ahora mismo no tenemos conversaciones con nadie. Pero se van a dar conversaciones con los partidos chicos y veremos si hay dentro de esos partidos congruencia y los mismos objetivos que para nosotros es regresar a traer una ola de progreso.

¿Con todo y la campaña de ‘no a la reelección'?

Si, yo no dudo en nada de la decisión que tomamos. Siempre digo que es un tema político. La gente que está en los circuitos está pensando si va a comer mañana, si hay seguridad, si tendrá agua potable. Cuando yo camino y recorro el país, nadie me ha hablado sobre ese tema. Me dicen que cómo vamos a hacer para regresar en el 2019 y hacer las cosas que sabemos hacer.

¿Harían alianza con los Panameñistas?

No.

¿Con el PRD?

No. Solo con los pequeños. Hoy te puedo decir que nosotros no estamos anticipando alianzas con partidos grandes a la cabeza. Este año se pueden hacer alianzas en los circuitos sin negociar la cabeza. Ha habido conversaciones informales con los partidos pequeños.

¿Quién lo acompañará en la fórmula presidencial?

No lo se. Yo quiero optar por una persona, idealmente una mujer o independiente fuera del partido que tenga la capacidad de atraer votos. Lo que queremos es buscar diversidad.

¿Usted cree que el partido será capaz de movilizar las estructuras del partido a nivel nacional como lo hizo Ricardo Martinelli en su momento?

Por supuesto.

¿Cómo me convence de eso?

Tenemos un partido más organizado de lo que teníamos en el 2009 cuando ganó las elecciones. Fue un excelente candidato y eso hizo que ganara las elecciones.