Gobierno retira de la Asamblea ley para ampliar déficit fiscal

"El retiro del proyecto de la Asamblea permitirá ampliar las consultas con diferentes sectores sociales del país, generando un debate técnico, alejado de pasiones políticas", indicó este jueves en un comunicado la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela.



La aprobación de esa dispensa fiscal de 300 millones de dólares era uno de los retos que enfrentaba el Ejecutivo en la Asamblea, cuya amplia mayoría opositora había anunciado que sometería a un concienzudo debate el planteamiento del Gobierno del presidente Juan Carlos Varela.



La ministra Varela indicó este jueves que ha "decidido retirar el proyecto de la Asamblea Nacional" a fin de "realizar un debate técnico, alejado de la política y de situaciones que desvíen la discusión de fondo y los verdaderos objetivos de este proyecto de ley", que ella misma presentó el pasado 5 de julio.



"Mantenemos nuestros interés de contar con la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y el Fondo de Ahorro de Panamá y darle continuidad a la dinámica del mercado laboral en las obras de construcción en el sector público", añadió la ministra Varela en su comunicado.



Resaltó que el proyecto que será retirado "es un documento técnico diseñado responsablemente con el objetivo de mantener los niveles de inversión (publica), que permita continuar con el crecimiento económico registrado los últimos años".



"El proyecto incluye un artículo para ampliar la capacidad de inversión este año y así agilizar obras que permitan generar más empleos en proyectos de agua, vivienda, sanidad, salud, educación y sector turismo", señaló la misiva oficial.



La presidenta del Legislativo, la diputada opositora Yanibel Ábrego, dijo el miércoles durante la instalación de la Comisión de Presupuesto del Parlamento que promovería un amplio debate sobre el pedido de la dispensa fiscal de 300 millones de dólares por parte del Gobierno a través de la reforma a la ley de Responsabilidad Fiscal.



"Nosotros no hemos dicho que no vamos a aprobar la dispensa de los 300 millones de dólares", afirmó Ábrego, del opositor Cambio Democrático (CD), segunda fuerza parlamentaria con 24 escaños, y agregó que la Asamblea abriría "un amplio debate" en el que "todos los sectores" participarían.



El presidente Varela, durante su último discurso anual ante el Parlamento el pasado 1 de julio, anunció que presentaría la propuesta para ampliar el déficit este año, entre otras razones por el duro golpe que supuso para la economía la huelga de un mes del neurálgico sector de la construcción.



Entonces instó a los diputados a retomar "la agenda de Estado con la que trabajamos en los primeros años", cuando el minoritario Partido Panameñista (gobernante) mantuvo un pacto de gobernabilidad con el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), primera fuerza parlamentaria con 26 de los 71 escaños, que terminó en diciembre pasado tras 3 años de vigencia.



"Aunque reconozco que he tenido diferencias con esta Asamblea Nacional, que esto no nos impide encontrar caminos de entendimiento para continuar trabajando en este año electoral en beneficio del pueblo panameño", dijo Varela el pasado 1 de julio pasado.



El Gobierno ha dicho además que de la dispensa fiscal solicitada por 300 millones de dólares saldrían recursos para cubrir el costo de un alza de la tarifa eléctrica que se anunció a inicios de este mes, pero que fue suspendida y asumida por el Estado debido al amplio rechazo de la población.



"De no aprobarse la dispensa fiscal solicitada (...) y de asumir el Ejecutivo la totalidad del ajuste" tarifario "se verán afectadas otras áreas del funcionamiento del Estado", alertó el presidente el pasado viernes.