Gobierno declara "de interés público" proyecto de cuarto puente sobre el Canal

Al tener el proyecto la ENA, no se impacta el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los próximos 5 años, indicó hoy la Secretaría de Comunicación del Estado.



"Si esto no se hace, el Ministerio de Obras Públicas tendría que asumir el costo de la obra afectando al resto de la población, ya que no se contaría con los recursos para cubrir las necesidades que se tienen en todo el país", expresó el viceministro de esa cartera, Erich Velásquez.



De acuerdo con la información oficial, el Consejo de Gabinete aprobó la resolución No.109-18 que declara de "interés público" el proyecto de construcción del cuarto puente sobre el Canal, sus obras de infraestructuras, equipamientos e instalaciones, así como su operación, mantenimiento y explotación.



Por su parte, el director de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Víctor Rodríguez, detalló que el Gabinete también avaló instruir a la ENA adelantar las gestiones financieras para el cuarto puente sobre el Canal.



"Se avaló una estructura de financiamiento, donde a través de ENA se aportará un monto de hasta 300 millones de dólares, se gestionará una estructuración para un financiamiento adicional de hasta 600 millones de dólares y un monto estimado del Estado a través del presupuesto general de 600 millones de dólares, todo a lo largo de la ejecución de la obra", explicó Rodríguez.



La gerente general de ENA, Roxana Cárdenas, dijo que tras una modificación legal de 2016, actualmente ese organismo es el que participa en concesiones en las que el Estado es socio en todo lo referente a estructura de peajes.



"Estamos acompañando al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Obras Públicas en busca de las aprobaciones iniciales mediante las cuales nosotros estaremos viendo refinanciamiento de algunas de las estructuras para el cuarto puente sobre el Canal", indicó.