‘El gobierno debe velar por los ciudadanos', Cesarín

miércoles 26 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

El aspirante buscaría fondos para que haya una unidad de cirujanos permanentes en el hospital Nicolás A. Solano

POSTULACIÓN

‘No es correcto que los diputados tengan en planilla a personas que no van a trabajar, porque tu como diputado tienes un buen salario, muchas prevendas y el Estado por ley te da como tal, demasiadas cosas, y utilizar el sistema ese de nombrar personas que no van a trabajar para que el diputado se haga de mucho dinero, me parece una manera muy deshonesta de actuar contra el país', aseguró César Herrera ‘Cesarín', candidato a diputado por la libre postulación, por el circuito 8-5 de La Chorrera.

‘Cesarín' piensa que los diputados no deben usar la asamblea para promocionarse así mismos, a través de promotores deportivos y además, porque ‘considero que no es correcto para el país, y menos dada la situación económica que vive Panamá, porque muchas personas no tienen posibilidades de encontrar un empleo y hay personas que prácticamente son botellas'.

¿Por qué aspirar por la libre postulación?

Por una simple razón: si miras la oferta electoral que han ofrecido los partidos políticos, es una repetición de la que hubo en el 2004, 2009 y 2014, prácticamente el mismo grupo político domina cada uno de los partidos, entonces me planteo que o hacía las directrices que el partido decía que me parecían correctas o yo tomaba mi propia decisión de postularme de manera independiente.

¿Traición?

Vi que cómo le hicieron de una manera incorrecta al propio presidente del partido para quitárselo, si se lo hacían a la cabeza qué no iban a hacer con nosotros, porque pienso que si tú no eres fiel a tu líder, ¿cómo le vas a ser fiel al país? Por eso tomé la decisión de irme independiente, porque eso me permite la libertad que siempre he tenido, porque nunca he trabajado en el gobierno y no he dependido de eso. Ni de nadie'.

Cesarín ha llegado a recoger más de 35 mil firmas entre más de 100 mil habitantes del distrito de La Chorrera, por eso no piensa, según él, traicionar a esos que le han confiado su firma para aspirar a un escaño en la Asamblea Nacional.

No voy a cumplir mis aspiraciones comerciales o económicas en la Asamblea, porque durante toda mi vida he trabajado, tengo mis propios negocios, contrario a muchas personas que llegan al parlamento y son fácilmente seducidas por el dinero, en Dios espero que no mienta y sea engañado por mis propias palabras, aseguró el empresario chorrerano.

En cuanto a los constantes apagones en Panamá Oeste, el precandidato indicó que el problema es de las autoridades que no quieren hacer su trabajo porque ya hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con el cambio del uso de Bunker C por gas licuado para la generación de energía eléctrica y con esto se eliminaría hasta un 80 por ciento la contaminación en el vecindario. ‘Si llegamos al gobierno vamos a exigirle a la empresa que haga la inversión correcta para ese cambio, pero aquí hay un problema más grave, le vendemos la electricidad a Centroamérica más barata que a los panameños', destacó.

Ornato

'La Chorrera tiene un grave problema no solo con el ornato sino con la basura, la compañía recolectora de basura y no hay quien le ponga freno, hace año y medio vino una empresa brasileña, hizo un estudio para recoger la basura gratis y, a pesar de que la empresa encargada estaba incumpliendo los contratos, la alcaldía y en el Consejo Municipal dijeron que no tenían forma legal de sacar a esta empresa, cuando eso no es cierto, hubo una manera de solucionar el problema de la basura, pero miraron para otro lado, algo tiene que haber cuando se le permite a una compañía que haga lo que quiere.

Finalmente, el empresario dijo que la línea 3 del metro debe ir por la autopista Arraiján-La Chorrera, no como se pretende hacer, por la carretera vieja.