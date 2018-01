El Gobierno se debe a nosotros, no al revés

lunes 29 de enero de 2018

Ubaldo Davis

ENTREVISTA

Ubaldo Davis no lo dice en broma ni en chiste, quiere acabar con la corrupción pero sin ser político, ¿cómo le hará?

¿Cuántas veces ha pegado mentiras?

Muchas, muchas.

¿A quién le miente más?

Eeeee, a mi esposa no le puedo mentir, siempre me agarra, las esposas tienen como ese sexto sentido. De verdad de grande ya no miento tanto así.

¿Qué piensa hacer después de la pelea con Alvin Weeden en la que le llamó cocainero?

Yo lo voy a demandar a él, no sé si él también me demande.

¿Por qué delito lo va a demandar?

Por difamación o por calumnia o por las dos. Ya tuve la reunión con los abogados para definirlo.

¿Por cuánto dinero lo va a demandar?

No sé si por dinero, ese man tiene todo a nombre de otra gente. Es más por el tema penal. Pero no creo que le pase nada porque como que está muy bien amarrado.

¿Qué pretende el movimiento?

Sale a base de un clamor popular de que la gente se siente robada, y yo creo que ya la gente se cansó.

Pero, ¿a dónde van a llegar estos movimientos?

A un clamor, a que nos den respuesta a las preguntas que hacemos y queremos cárcel para los corruptos, que les quiten lo que se robaron, que se hagan penas más ejemplares. En este país se han blindado los corruptos a su medida.

¿A todo mundo que lo metan preso?

No para nada. Hay que ver que el sistema está podrido. Entonces que en las próximas elecciones haya cero reelección. Barrer con todo. Si había alguien bueno se jodió. Porque lastimosamente es así, el panameño no cree en nadie. Hay que trabajar con valores en las casas, el sistema hay que cambiarlo, hay que hacer una Constituyente. Todos dicen que lo van a hacer pero nadie tiene el valor para hacerlo. Cuando suben al poder, después de tres años ya se sienten omnipotentes, se sienten reyes con autoridad, no respetan al pueblo que los eligió. Al final todos estos ministros y el Presidente tienen que aceptar que nosotros somos los que les pagamos su salario, nosotros somos realmente los que los pusimos ahí. Ellos se deben a nosotros, no al revés.

Yo comprendo el clamor de adecentar el sistema judicial, sin embargo, eso que se propone lo hallo como una propuesta anárquica..

Lo que estamos diciendo es que en la próxima elección invitamos a gente nueva, buena, honesta, que quien quiera lanzarse para un cargo público lo haga. El problema es que siempre estamos votando por los mismos, un (Tito) Afú, un (Chello) Gálvez, un Elías Castillo, por ejemplo, que tiene 40 años en la Asamblea. Eso tiene que cambiar, ¿no hay nadie más en este país que pueda ser legislador?

¿Usted quiere ser diputado ?

Para nada. Yo tengo mi empresa y mis proyectos. Pero estoy seguro que allá afuera hay muchísima gente, no solo los jóvenes, sino personas mayores que puedan ocupar estos cargos.

¿Cómo evitar que este movimiento no sea aprovechado por un líder de extrema izquierda o nos salga un Mesías falso?

Por eso es que hay que ver los antecedentes de esa persona. Si, pero lo que se está proponiendo es una limpieza radical...Pero aquí en Panamá todo mundo se conoce. Saben quiénes son las personas y de dónde vienen. El problema es que las figuras siempre son las mismas. Ese es el problema.

¿Va a seguir el duelo con Weeden?

Yo no le hago caso a ese man. Él me bloqueó del twitter.

¿Y con Frenadeso?

La última vez los invité porque estaban sacando un contrato que hicimos en la administración pasada con la Autoridad de Turismo, y esa plata se fue para mi bolsillo porque yo la trabajé. Pero el proyecto sí se hizo. Entregamos 20 ‘infocomerciales' con Roberto Durán. Yo no creo que todo el que ha hecho negocios con el gobierno es corrupto, hay que empezar por eso. Yo hice mi trabajo y ahí está. Yo le dije a Frenadeso, busquen el medio que quieran, ustedes llevan sus pruebas y yo las mías pero me dejan hablar. Mas nunca twitearon

Habla mucho de infundir valores pero su programa de televisión lo que menos hace, es eso...

Pero es un programa de entretenimiento.

¿No ve usted una doble moral entre su discurso y el contenido del programa?

Todo aquí es una doble moral.