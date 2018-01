Gobierno confía en salir pronto de la lista negra de paraísos fiscales de la UE

martes 16 de enero de 2018 - 6:39 p.m.

El Gobierno Nacional dijo hoy que confía en que el país saldrá este mismo mes de la lista negra de paraísos fiscales elaborada en diciembre pasado por la Unión Europea (UE), porque Panamá está "absolutamente comprometido" con los estándares de transparencia financiera.



"Estamos a la espera de una valoración (de la UE). Sabemos que la revisión se está realizando. Nuestra posición ya la hicimos pública en diciembre. La incorporación (de Panamá a la lista) no debió darse y estamos convencidos de que responde a un elemento de comunicación", afirmó este martes la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo.



Los ministros de Economía y Finanzas de la UE se reunirán el próximo martes en Bruselas y está previsto que acometan cambios en esa lista, que aprobaron el pasado diciembre y en la que están incluidos 17 jurisdicciones que no hacen esfuerzos por combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.



Fuentes comunitarias indicaron este martes a Efe que la UE prevé sacar de esa lista a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez.



"Nos sentimos confiados de que, luego del esfuerzo técnico y diplomático que hemos hecho, la lista recogerá la realidad de que Panamá es un país absolutamente comprometido con los índices de transparencia y los altos estándares en materia fiscal", añadió este martes la vicepresidenta panameña.



En diciembre pasado, horas después de la publicación de la lista de la UE, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, llamó a consultas a su embajador en Bruselas, Darío Chirú, y amenazó con llamar a los diplomáticos "de los países que liderizaron esta sanción a Panamá", pero nunca llegó a hacerlo.



"Panamá hoy no tiene ningún tema pendiente en cuanto a estándares internacionales de cooperación fiscal se refiere", dijo en diciembre pasado la Cancillería panameña, que rechazó el argumento de la UE de que "el régimen preferencial de Panamá es 'dañino' y que el país no se comprometió de manera clara a enmendarlo o eliminarlo para finales del 2018".



El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, dijo este martes que los ministros de Asuntos Económicos y Financieros de la UE "deberán pronunciarse" la semana que viene sobre los "avances" en la materia que han realizado "algunos" de los países incluidos en la lista negra.



Los Estados que salgan de ese listado pasarán a la conocida como lista gris, que incluye a aquellas jurisdicciones que no cooperan en materia de fiscalidad con la Unión Europea, pero que se han comprometido a tomar medidas para corregir esta situación.



La plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia.



Las criticas contra el sistema financiero y fiscal del país arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que salió en febrero de 2016, y tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá.



El Gobierno de Varela ha destacado las reformas aprobadas desde 2015 para penalizar el lavado de activos y la financiación al terrorismo, restringir las acciones al portador y las regulaciones para sectores no financieros, incluyendo el inmobiliario, servicios legales y las remesas de dinero.