Gobierno aprueba para el 2019 un presupuesto menor al de este año 

El Gobierno Nacional informó hoy que propondrá a la Asamblea un presupuesto general del Estado por $23.318 millones para el 2019, un monto que es 2,3 por ciento ($549 millones) inferior que finalmente presentó para este año.

El Gobierno dijo que la disminución del monto del presupuesto para el 2019 "se debe al uso más óptimo y eficiente de la liquidez del Estado a través de la Cuenta Única del Tesoro, que ha hecho posible que los intermediarios financieros no tengan que presupuestar la línea de crédito habitual para fondear el Estado".



El proyecto de presupuesto, aprobado anoche por el Consejo de Gabinete y que debe ser presentado a la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños y amplia mayoría opositora, proyecta un crecimiento económico real de 5,9 por ciento del producto interno bruto (PIB).



El proyecto incluye ingresos fiscales por 6.594 millones de dólares, aportes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por $1.740 millones y otros ingresos del Sector Público No Financiero (SPNF) por $2.992 millones.



En cuanto al SPNF, "utilizado para medir el déficit fiscal, el presupuesto asciende a $18.994 millones para 2019, con un aumento de 903 millones en comparación a la vigencia fiscal 2018".



La propuesta de presupuesto del SPNF incluye 11.188 millones en gastos de funcionamiento; 5.225 millones en proyectos de inversión; 2.581 millones para el servicio de la deuda, de los que 1.452 millones de dólares son intereses y el resto amortizaciones.



Entre los incrementos de gastos de funcionamiento se establecen 383 millones para aumentos salariales producto de leyes especiales en áreas de salud, educación y seguridad, entre otros.



La propuesta contempla importantes obras de inversión pública, como el Metro de Panamá (582,8 millones); el Cuarto Puente sobre el Canal (288,7 millones); y el programa de viviendas de interés social Techos de Esperanza (163,6 millones).



También el proyecto de Renovación Urbana de Colón (98,4 millones); Saneamiento de la Bahía (108,2 millones); proyectos de agua potable y alcantarillados (179,1 millones); construcción de hospitales y policlínicas en las provincias de Colón, Darién, Veraguas, Chiriquí y Los Santos (319,5 millones); entre otras, de acuerdo a la información oficial.



La información difundida este miércoles por la Presidencia no precisó datos como el nivel de déficit fiscal e inflación proyectados para el próximo año.