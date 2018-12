Gobernador separa del cargo al alcalde de Arraiján

viernes 21 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

De no acatar la orden, Sánchez Moró caería en desacato

El gobernador de la provincia de Panamá Oeste, Temístocles Javier Herrera, junto con un equipo legal, acudieron al despacho del alcalde del distrito de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, para notificarle la separación del cargo por 30 días.

La diligencia tuvo lugar la mañana de ayer y, según videos de las redes sociales, al momento de la llegada del gobernador Herrera, Sánchez Moró se encontraba con su abogado, el jurista Juan Carlos Araúz.

‘Por el incumplimiento de un mandato constitucional, porque cuando él [Sánchez Moró] asigna funciones a la vicealcaldesa, lo hace como si lo hiciera con una funcionaria cualquiera de libre nombramiento y remoción, y ese no es el caso porque la vicealcaldesa fue elegida por votación popular', indicó Anabel Rodríguez, del equipo legal de la Gobernación de Panamá Oeste.

Según Rodríguez, el recurso legal de advertencia de ilegalidad interpuesto por el apoderado legal del alcalde Sánchez Moró, no suspende la ejecución de la sentencia por parte del gobernador. ‘Y cuando la Corte Suprema de Justicia [CSJ], admite la advertencia tampoco ordena suspender el proceso y, es por ello, que no se suspende, y de no ejecutarse, se entraría en un desacato', recalcó.

De acuerdo con la abogada del despacho de la Gobernación, ‘ya este proceso está finalizado, porque el Artículo 73 de la Ley 38 del año 2000, dice que el despacho tramitante del proceso debe, para dicho proceso, ponerlo en estado de decisión y esperar que la CSJ resuelva, y cuando esta se pronuncie, [entonces] el despacho tramitante acoge tal decisión, por ello, por parte de la Gobernación no hay ningún tipo de trámite que realizar'.

La acción legal se registró luego que ayer se diera a conocer el fallo de la Sala Tercera de la CSJ a favor de la Resolución Queja número 008-18 del 5 de marzo de 2018, que avala la decisión adoptada por el gobernador Herrera de la provincia de Panamá Oeste, de separar del cargo por 30 días al alcalde del distrito de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, investigado por faltas administrativas y extralimitación de funciones.

El gobernador Herrera, confirmó que Sánchez Moró está suspendido del cargo por espacio de 30 días.

Reacciones

Juan Carlos Araúz, del equipo legal del alcalde Sánchez Moró, opinó que ‘el acto realizado por la Gobernación de suspender al alcalde es una clara violación al ordenamiento jurídico, al materializar una orden a pesar de que la ley dice que cuando se interpone una advertencia de ilegalidad el proceso el cual se ventila tiene que suspenderse'.

El jurista agregó que la acción de parte de la Gobernación se podrá revertir a través de otra acción denominada amparo de garantías constitucionales, con el fin de revocar la resolución.

Por su parte, Militza Palma Gutiérrez, vicealcaldesa de Arraiján, quien acompañó a Herrera con agentes de la Policía Nacional, indicó que tomaría posesión del cargo al tiempo que procedía a ordenar una auditoría a la entidad.

Palma Gutiérrez dijo que en el municipio hay un franco desorden en el que, incluso, Sánchez Moró no le ha pagado la quincena ya vencida del mes de diciembre ni tampoco el décimo tercer mes a los trabajadores.

Al momento del cierre de esta edición no se conocía el paradero del señor Sánchez Moró y su celular permanecía apagado.