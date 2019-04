‘Hay gente que quiere ganar por forfeit', Santana

Los panameñistas apelarán decisión de impugnar a diputado

El diputado del partido Panameñista, Carlos Santana, quien busca la reelección en el circuito 9-1 (Santiago-Veraguas) podría quedarse ‘vestido y alborotado como novia de pueblo', si los magistrados del Tribunal Electoral (TE), dejan en firme la decisión de la juez Tercera Electoral, Edmara Liliberth Jaén, quien basó su decisión en que en las primarias del pasado 28 de octubre de 2018, solo salió electo un candidato, pues la segunda curul se reservó para una posible alianza con el Partido Popular. Sin embargo, esa alianza nunca se concretó y otorgaron el espacio a Santana, quien ni siquiera se postuló para el cargo.

El fallo explica que en el artículo 16 de la Resolución 69 del 30 de julio de 2018, detalla que si no se llegan a ‘formalizar' las alianzas en las curules reservadas ‘el partido tendrá que postular como principal en el respectivo circuito… al siguiente precandidato o precandidatos más votados en la primaria'.

Y como el actual diputado Santana no participó en las primarias de su partido, le corresponde la postulación a Berna Erick Jaramillo, quien fue la segunda más votada de dichas elecciones, según dice la Resolución 69.

Por otro lado, la jueza determina que la postulación de Santana no fue el resultado de una alianza con el Partido Popular, porque ni él ni su suplente, Yarinela Alvarado, están inscritos en ese colectivo.

El diputado Santana calificó la decisión como un exabrupto y añadió que su impugnante, Samid Sandoval, candidato también a esta diputación por CD, quiere ganar por ‘forfeit'.

‘Hay gente que, en vez de atreverse a jugar, prefiere ganar por forfeit. Esta es gente de afuera que quiere meterse en cosas internas del partido', indicó.

Santana advirtió que un extraño solo puede impugnar por tres razones: ‘si la persona no tiene derechos ciudadanos, porque haya sido condenado, o por la residencia y la impugnación ni siquiera está basada en ninguna de estas', agregó, además que ‘la jueza ha tenido inconsistencias porque la primera vez no lo admitió y ahora hace otra cosa, pero yo estoy preparado para todo'.

El presidente del partido, José Luis ‘Popi' Varela, confirmó que impugnaría la decisión.

El partido Panameñista apelará está decisión, no sé en cuánto tiempo podría definirse el tema, creo que esto forma parte del juego, vuelvo y le repito, yo estoy preparado para cualquier cosa, no me voy a rendir. Además, uno puede esperar en este país de todo'.