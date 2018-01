'Me gané mi lugar con trabajo y con respeto'

lunes 1 de enero de 2018 - 12:13 a.m.

Si dejo de escribir algunos días por otras actividades lo pago después

ENTREVISTA

¿Quién dice que ser escritor es fácil? Rose Marie Tapia, autora de 21 obras nos cuenta cómo se cosen las habas en su profesión. Ha pasado por envidias de sus colegas que pretenden boicotear sus mejores títulos

¿Se considera una máquina de hacer libros?

Yo tengo una disciplina espartana. Si dejo de escribir algunos días por otras actividades lo pago después, y en vez de escribir dos horas, escribo cuatro horas.

¿Qué parte de la crítica le molesta más?

Ese deseo de que no pueden permitir que una mujer este de primero en las listas de ventas. Misoginia y el machismo. Los tres primeros años mis colegas me amaban, cuando yo saqué ‘Roberto por el buen camino', y empecé a triunfar me di cuenta que mis colegas no permiten a aquel que da un paso y sale de la fila. Hay muchos escritores que pasan por la vida a hurtadillas y les da miedo la crítica, no han dejado una huella. En una feria me querían mandar con los internacionales y yo ya tenía amenazados que con que me hicieran eso llamaría a una conferencia de prensa, pero estaban quejándose de que yo tenía gente en los pasillos, ¿por qué se van a quejar de eso?, ¿a caso quieren una feria desolada?

Esa rosca de no querer dejar que triunfe alguien, ¿cómo se rompe?

Con trabajo, dice Ariel Barría que yo trabajo 30 horas al día. Yo cada día leo entre 3 o 4 horas, estoy entrenada en lectura rápida o lector experto. Me entrenó un profesor cubano.

¿Esos obstáculos son por ser mujer?

Primero porque soy mujer y luego porque te estas destacando.

¿Cómo se hace respetar en el medio?

Respetando. Quiero que sepas que yo no respeto a nadie que no me respete, y los confronto.

¿Tiene muchos enemigos?

Sí, es todo el que te quiere hacer daño. Me indisponen, dicen que no sirvo para nada, es un círculo horrible y no se debiera esperar en una profesión de cultura.

¿Cuántas páginas lee por hora?

Aproximadamente 80 páginas. Un día leí 980 páginas en doce horas.

¿Es una obsesión por la lectura?

No, es una habilidad porque no me apuro. Lo hago sin darme cuenta, leo por bloque.

Cuando dicen (los escritores) que en Panamá no se lee, es que a muchos no los leen. Hay muchos autores que no han salido a vender sus libros afuera, pero cada libro la gente lo lee en promedio 4 personas en casa. Eso lo se por una encuesta que hice en casa.

¿Cuál es el secreto para atrapar al lector?

Tu tienes que atraparlo comenzando por tu mejor párrafo, sobre todo eso lo requieren los jóvenes.

Usted es una escritora con 21 títulos, uno de ellos vendió más de 89 mil ejemplares, algo muy difícil. ¿Cómo vendió tantos libros?

Yo creo que en cierta forma fue el libro que llegó en el momento indicado porque trata de delincuencia juvenil. Yo busqué recomendación del Ministerio de Educación porque quería trabajar en los colegios de alto riesgo. Entonces, toda la estructura del libro es para atrapar a ese lector perezoso que le cuesta leer y me inspiré, como primer hecho, en el asalto a un cajero. Entonces, tu abres el libro y habla el maleante que le pone una pistola 9 mm en la cabeza y le dice: quieto man, si respiras te mueres. Y el lector dice, el escritor hablando como maleante, ésa es mi novela. Yo nada más necesito atraparlo ahí para después darle valores porque el mensaje central de la novela es que el crimen no paga. Y el otro mensaje secundario es el principio de oportunidad. Una vez que la persona paga su pena la sociedad debe darles la oportunidad para que se reinserten y sean hombres de bien.

¿A su juicio dónde radica la impunidad?

Yo creo que en todo. En Ministerio Público y la Corte, los dos tienen igual parcela de responsabilidad.

¿Qué preve para el país en los próximos cinco años

Yo soy una persona optimista y me niego a pensar que va a ser más de lo mismo.

Usted dice que es mentira que el panameño no lee, ¿qué representó para esta frase el cierre de Excedra Books hace más de un año?

Es que fueron muchos factores el cierre de la librería. El dueño no podía dedicarle el tiempo que le dedicaba, la administración etc. Había que hacer más promociones, la gente cree que se vende pero debes salir a mercadearlo. Si no haces eso no lo vas a poder vender. También influyó el alto costo de un libro. No creas, hay editoriales que venden más caros los libros que otras a pesar de que el tiraje les abarata los costos.

¿Qué tal se ha vendido vida de compromiso, su más reciente obra?

Muy bien, lleva más de 3 mil ejemplares. Se trata de la vida de mi madre, una educadora que trabajó por 30 años como profesora. Iba mañana y tarde a dar clases y a los niños de lento aprendizaje, como no habían centros especiales, se los llevaba a su casa. Ella decía que si no aprendían a leer y escribir y a hacer cuentas, no iban a poderse incluir en una vida productiva. Esa vida de esa maestra, que además crió 6 hijos, esa madre abnegada que se conjugó para tener tiempo para todo. Mi mamá tenía tiempo para todo, porque todo es organización.