Gabriel Silva dio la pelea en el circuito 8-7

martes 7 de mayo de 2019 - 7:49 p.m.

El joven de 30 años fue asesor legal de Ana Matilde Gómez

Juan Diego Váquez, no ha sido el único independiente en alcanzar una curul en la Asamblea Nacional, Gabriel Silva, candidato por la libre postulación también logró una mayoría de votos en el circuito 8-7 en donde mantuvo una contienda con los ya conocidos, Crispiano Adames del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Sergio Gálvez de Cambio Democrático (CD).

A pesar de los limitados recursos económicos el joven de 30 años y exasesor de Ana Matilde Gómez, logró 17 mil 471 votos escrutados hasta hoy a las 08:25 p.m.

"Hay una razón por la cual no corrí con una plancha. Y es precisamente porque desde la Asamblea lucharé para cambiar el sistema de asignación de curules. Y no me parece congruente llegar con un sistema que luego busco modificar", señaló en su cuenta de Twitter.

Reformas al Código Electoral, para reducir los topes de campaña para todos los cargos de elección popular, una nueva ley para crear un sistema de evaluación de diputados y una ley general de agua, se encuentran dentro de sus promesas de campaña.