Futuro ministro de Seguridad ajustará ley migratoria 

El titular de la cartera, que fue anunciado el miércoles por el presidente electo, Laurentino "Nito" Cortizo, explicó que programas anteriores de pasadas Administraciones para el control de emigrantes no fueron tan eficientes, como el Crisol de Razas.



"El país requiere de un ajuste en las políticas migratorias, que no existen, y por eso hay un desorden", manifestó Mirones, exjefe de la Policía Nacional en el Gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), en declaraciones al canal local TVN Media.



Mirones sostuvo que se puede crear un programa para traer solo a migrantes que puedan realizar un oficio o profesión que en el país no exista, o que haya muy poca gente, así como a inversores.



"Hay gente que viene de manera ilegal, declarando que son turistas y se quedan en Panamá, es deseable los turistas, pero debemos tener controles para que no se cuelen personas que le van a quitar empleos a panameños de manera ilegal", mencionó el también abogado.



Sobre tecnología, Mirones informó de que tiene previsto mejorar los estándares del Centro Nacional de Operaciones de Seguridad y Emergencias C5 Panamá, para facilitar la coordinación y reducir el tiempo de respuesta de las autoridades a los ciudadanos ante la comisión de hechos delictivos o en caso de emergencias, entre otros.



En esa línea, comunicó que la entidad continuará con el actual sistema de cámaras de vigilancia en la ciudad de Panamá, y que lo expandirá a otras periferias importantes como la ciudad de Colón (norte) y David (occidente).



"Una emergencia es un acto inmediato que debe tener una acción del Estado, pero si se ataca a tiempo implica la no escalacion de los hechos de violencia, por eso es importante ir en el uso de la tecnología", recalcó Mirones.



Con respecto a continuar con "Barrio Seguro", estrategia con la que el gobierno saliente pretendía alejar a la juventud en riesgo social de las pandillas, el ministro designado agregó que la manera en como se ha ejecutado tampoco ha sido la más correcta.



Crear nuevos centros de disciplina para prevenir y atacar la delincuencia son algunas de las metas del futuro ministro para elevar el desempeño de la entidad.



"Tenemos que atacar con mano dura el crimen, pero al mismo tiempo tenemos que prevenir e ir a las causas de la violencia del delito, como lo son el hambre, falta de salud básica y oportunidades. Y el nuevo Gobierno ha planteado iniciativas con educación, y un ente que va a tener un contacto transversal con el Ministerio de Desarrollo Social", aseguró.



También dijo que se propondrá crear empresas barriales y escuelas internado para atender a jóvenes en riesgo social.



"Vamos a reabrir el Instituto General Tomás Herrera, pero con un enfoque disciplinario", señaló Mirones en referencia al extinto Instituto Militar General Tomás Herrera, creado para formar bachilleres militares durante la década de 1970 y 1980.



Planteó, además, que examinará las políticas criminalísticas, absorberá la dirección del sistema penitenciario y la reorganización del recurso humano.



El Ministerio de Seguridad dirige la Policía Nacional de Panamá, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Migración y el Servicio de Protección Institucional (policía presidencial), además de participar en el Consejo de Seguridad Nacional.