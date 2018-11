Funcionarios que aspiran a puestos de elección deben renunciar

Esta norma, de acuerdo al calendario electoral, también se aplica a los funcionarios que para esta fecha hayan presentado su solicitud para ser precandidato por libre postulación.



La máxima corporación electoral señaló además que, según la ley, no son elegibles para puestos de elección popular los servidores públicos que hayan ejercido, en cualquier tiempo, desde seis meses antes de la elección.



Entre los cargos ejercidos por estos servidores públicos se encuentran los de Ministro y viceministro de Estado, secretario general y subsecretario general, director y subdirector general, nacional, regional y provincial de ministerios, así como de cualquier secretaría del Estado.



También entran el director y subdirector, secretario general y subsecretario general, administrador y subadministrador, gerente y subgerente nacional, general, regional y provincial de las entidades autónomas y semiautónomas y empresas públicas.



Igualmente, funcionarios del Órgano Judicial, contralor y subcontralor de la República, defensor de pueblo y miembros de la Fuerza Pública.



Además, el Código Electoral señala que estos funcionarios no podrán regresar al puesto y tampoco a la planilla del Estado después del proceso interno, según la información oficial.



La etapa de primarias culminó el pasado domingo con la elección del candidato presidencial del gobernante Partido Panameñista (PPa), el Alcalde de la capital José Isabel Blandón, y del sindicalista de la construcción Saúl Méndez, aspirante al solio presidencial por el contestatario Frente Amplio por la Democracia (FAD).



Los aspirantes a la candidatura presidencial y a otros cargos de elección popular por la libre postulación se encuentran en la fase de recolección de firmas para ser reconocidos por el TE.



Para ser candidato independiente o por la libre postulación se requiere de un mínimo de 18.500 firmas, pero la entidad electoral solo reconocerá a los tres primeros que recaben la mayor cantidad.



Los aspirantes para diputados, alcaldes y representantes de corregimiento por libre postulación deben reunir en firmas, como mínimo, el 2 por ciento de los sufragios emitidos en su circunscripción electoral en las últimas elecciones de 2014.



Un total de 1.722 personas serán elegidas en los comicios generales de Panamá el 5 de mayo de 2019 para ocupar cargos públicos, incluidos principales y suplentes, informó en marzo pasado el Tribunal Electoral.



Serán elegidos el presidente y el vicepresidente del país; 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN) y 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen) con sus respectivos suplentes.



También se elegirán 81 alcaldes, 679 representantes de corregimiento y 9 concejales. Todos estos cargos principales cuentan con sus suplentes.