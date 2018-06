Francolini paga fianza y sale libre del Renacer

jueves 14 de junio de 2018 - 7:26 p.m.

Aseguró que dentro del penal todos quieren a Ricardo Martinelli

El empresario, Riccardo Francolini salió en libertad del Centro penitenciario El Renacer, donde se mantenía detenido de manera provisional desde el pasado 21 de mayo.

Su liberación se dio luego de que pagará una fianza de excarcelación concedida por Juzgado Décimo Cuarto por la suma de cien mil dólares, con la medida de país por cárcel.

"Gracias a Dios la Corte no de deja llevar por la mano peluda y puso orden. Tres semanas, justo las tres semanas que me tenía que postular, esto estaba premeditado, pero no van a parar mis aspiraciones, yo voy a seguir caminando por Panamá, por todas las comunidades para conocer las necesidades y poder corregirlo en el 2019", declaró a su salida el también aspirante a la Presidencia de la República por el partido Cambio Democrático.

La detención del empresario había sido ordenada por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, luego que se presentara de forma voluntaria a rendir indagatoria como parte de la investigación relacionada con el caso Financial Pacific, por la supuesta movilización irregular de dinero a la sociedad Jal Offshore.

A su salida fue recibido por miembros de su familia, con quienes destacó gozará del Día del Padres y de la Selección de Panamá el próximo lunes.

Sobre el expresidente Ricardo Martinelli dijo que dentro de El Reanacer todos lo quieren y le envió un mensaje de fortaleza.

"él se va a adaptar, él es una persona fuerte y aquí está mejor en suelo patrio que donde estaba (en los EEUU). Estoy seguro que se va a adaptar y va a seguir adelante, solo pedimos que se le respete su inocencia y que le den permiso a un debido proceso y él va a justificar su inocencia. Fuerza y que se apegue a Dios, eso es lo más importante", declaró.