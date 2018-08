Formalizan fondo de promoción turística por $20 millones 

La rubrica se efectuó en el acto protocolario de toma de juramento de la nueva titular del fondo, Liriola Pittí, y la junta directiva y se da como parte de la ejecución de la organización, constató Efe.

Varela manifestó que es la primera vez que el Gobierno traspasa fondos para proyectos nacionales a la empresa privada para que lidere la promoción internacional de la nación.

"Le tocará a la Junta Directiva orientar la inversión a mercado muy puntuales como Alemania, Argentina, Canadá, China, Colombia, Cuba, Estados Unidos, España y Francia (...), todo es un conjunto de esfuerzos entre inversión turística e infraestructura", enfatizó el mandatario.



Para apuntalar ese sector, que el Gobierno pretende convertir en pilar de la economía nacional, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gustavo Him, afirmó que el patrimonio, que se ejecutará en proyectos e inversiones, tendrá un retorno.



"Esta reglamentación permitirá que todas nuestras acciones sean expeditas, que el turismo crezca y permee todo el sector, y que la empresa privada, que sigue siendo un motor de la industria turística, tenga una presencia fuerte en las decisiones que se tomen", expresó el ministro.



Señaló que con la firma del documento se consolida el fondo, cuya creación fue apoyada por Varela, para garantizar la presencia continua del país en el extranjero.



Entre tanto, Pittí como directora general del Fondo que se encargará de la relación con los proveedores de servicios de publicidad y mercadeo, explicó a Efe que van a empezar a evaluar los productos de mercado y nuevas acciones para atraer nuevos aliados en aerolíneas y cruceros.



"Buscamos mantener campañas cooperativas de una forma sostenible en el tiempo, independientemente de los cambios políticos, por eso el Fondo esta constituido por seis personas del sector privado, y una del sector público", manifestó.



Pittí también se encargará de dirigir el personal del departamento de Destination Marketing Organization (DMO), el encargado de promover el destino Panamá para eventos.



El patrimonio del fondo contará con 20 millones de dólares al año; no obstante, de agosto a diciembre de 2018 dispondrá de 8 millones de dólares; mientras que los otros 12 millones de dólares restantes se recibirían de enero a julio de 2019, cuando termina la actual administración de cinco años de Varela.



Los fondos del fideicomiso creado por esta ley se utilizarán para promocionar a Panamá en el extranjero a través de una gestión pública y privada que contará con aportes del Gobierno central, municipios y empresa privada.



La junta directiva del Fondo está integrada por: Steve Tarazi, Fernando Duque, Mirei Endara, Jorge Tovar, nombrados por el Órgano Ejecutivo, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him y el presidente del Consejo Nacional de Turismo, Pedro Heilbron.



Panamá recibió en 2017 un total de 2.550.000 turistas, lo que supuso un crecimiento del 5,8 por ciento, y el objetivo es alcanzar los tres millones de turistas en 2019, y cinco millones en el 2024.