Flores impugna adherentes de preaspirantes presidenciales

viernes 11 de enero de 2019 - 12:13 a.m.

El recurso fue presentado puesto que considera que hubo irregularidades

ELECCIONES

El precandidato a la Presidencia por la libre postulación, Dimitri Flores, presentó una demanda de impugnación luego que se conociera que fue rebasado en el tercer lugar por el preaspirante, Ricardo Lombana, dentro de los tres independientes con más firmas de respaldo que reconocerá hoy el Tribunal Electoral (TE).

‘El primer punto que ataco directamente es que, primero, el Tribunal no podía cambiar las reglas de depuración de una firma idéntica a una similar o medio firmas, porque entonces está violando las normas generales, tú no puedes ir a un banco a cambiar un cheque con una media firma o similar', se quejó Flores.

El preaspirante que tenía casi un año en el primer lugar, dijo que el TE hizo de la depuración de las firmas un desorden que dio paso a la corrupción.

‘Comenzaron a aceptarle medias firmas a todo el mundo', mencionó.

Por otro lado, puntualizó que hizo un informe al TE cuando descubrió que había rúbricas que presentó en el 2017 que se las pasaron a otros candidatos, ‘se la recibieron después y con una media firma, no puede ser que nos quiten firmas, a mí el ciudadano me dio esas firmas legítimamente, no sé a los demás, la ley decía que quien obtenía la firma primero le correspondía'.

Agregó que tiene pruebas de otras anomalías que cometieron los tres preaspirantes que hoy están de primeros que él.